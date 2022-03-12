Какой трогательный подарок Пати Чапой получила от Кармелиты Салинас в первые дни

В декабре 2021 года вышла страшная новость о смерти Кармен Салинас, у которой была долгая карьера актрисы. Таким образом, несколько месяцев спустя Пати Чапой сделала нежный жест, чтобы вспомнить также продюсера и предпринимателя.

Именно во время программы Вентанеандо главному ведущему шоу показали, что он отправился в дом Марии Евгении Пласенсии, дочери Кармелиты Салинас, чтобы вернуть подарок, который она ей подарила. Ла Корчолата много лет назад.

«Из первых интервью, которые я сделал в своей карьере журналиста, одно из них было с вашей мамой, здесь, в ее доме и сегодня я хотел приехать за тем подарком, который подарила мне ваша мать, подарить его вам, потому что я знаю, что они заинтересованы в создании музея», - сказал Чапой родственнику актрисы.

Дочь Кармен Салинас была тронута деталями (Фото: Ventaneando)

Услышав эти слова, Мария Евгения заплакала, и Пати быстро подошла к столику, чтобы взять небольшую витрину. В этом смысле член Вентанеандо продолжил рассказ о том, как этот своеобразный предмет был ей подарен в первую очередь.

«Когда я пришел к ней домой, потому что я разговариваю с вами около сорока лет назад, более или менее наверняка вы гуляли по этому дому, и ваша мать подарила мне эту витрину, которую она сделала. Он отправился в La Lagunilla, купил все, что мог найти, что было миниатюрным, и сформировал его», - сказал ведущий.

В любопытном предмете мебели можно увидеть чашки, тарелки и даже корзину для пикника на весах. Также приветствуются несколько зеркал и фотографий. Среди них один Эмилиано Сапата.

Пати Чапой показала миниатюрную витрину (Фото: Ventaneando)

«Правда очень красива, о моя Пати, как красиво. (Мы хотим сделать) музей для моей мамы со всем этим, что она делала руками и с одеждой из фильмов, пьес, романов, посмотрим, как это», - прокомментировала дочь Кармелиты.

Кроме того, Мария Евгения отметила, что для музея они надеются разместить несколько неопубликованных фотографий создателя Aventurera, чтобы они сопровождали их историей и костюмы в физике, которые он использовал в них.

Что касается недавней смерти своей матери, Пласенсия прокомментировал, что на данный момент он не трогал ничего из того, что оставила Кармен Салинас, поскольку потерять любимого человека у нее все еще есть такая же цена.

Актриса была очень дорога населению Мексики (Фото: Televisa)

«Мне трудно прикасаться к ее вещам, сказать вам, что на ее столике все еще есть маленькая конфетка, которую она оставила перед купанием, и что она пришла к ней, что пришло к ней», - сказал он.

Кармелита Салинас была госпитализирована в больницу в Мехико с раннего утра 11 ноября 2021 года, потому что у нее были серьезные проблемы со здоровьем, которые привели ее к тому, что она попала в реанимацию и впала в кому.

«Семья Салина делится с ними тем, что первая актриса Кармен Салинас переживает сложную ситуацию со здоровьем, именно поэтому она остается в реанимации, где ее лечат медицинские специалисты», - заявил в объявлении ее племянник Густаво Брионес.

Родственники актрисы в то время указывали, что состояние ее здоровья было очень тяжелым из-за перенесенного ею церебрального сосудистого заболевания.

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