Что случилось с доктором Аной Марией Поло после окончания закрытого дела?

Целую жизнь перед камерами, но он выбрал другой путь. Среди самых успешных постановок, которые имеют лейбл Telemundo, - программа Caso Cerrado, которую вел Доктор Ана Мария Поло. Его связь с телевизионным домом была постоянной, и он никогда не отказывался от своей роли в постановке, которая шла по всему миру. В Перу Latina TV отвечает за трансляцию эпизодов самых необычных историй. К удивлению его подписчиков, до конца 2021 года было объявлено, что шоу больше не будет продолжаться.

Программа фиксировала первоначальные случаи с 2001 года и полностью завершила 2019 год. В последующие периоды мы видели уже записанные творения, которые планировалось транслировать на официальном канале, а также на их канале YouTube.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АНОЙ МАРИЕЙ ПОЛО В ЗАКРЫТОМ ДЕЛЕ?

О своей профессиональной жизни вдали от программы Caso Cerrado адвокат дала интервью People, в котором объяснила, что чувствует себя застрявшей в формате, поэтому это была главная причина, по которой она отошла от этого культовое шоу Телемундо. Однако она не исключила своего раннего возвращения на маленький экран, так как открыта для предложений, которые приведут ее к другим видам деятельности перед камерами.

Теперь, когда она находится во временном отпуске, доктор Ана Мария Поло посвящает свои дни путешествиям и оставаться активными в социальных сетях. Именно эти платформы он выбрал, чтобы поддерживать связь со своими тысячами поклонников.

В январе 2022 года она присоединилась к кампании по информированию испаноязычной аудитории в США о работе Shriners Children's, некоммерческой больницы, занимающейся уходом за детьми с нервно-мышечными заболеваниями, ожогами и другими состояниями.

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ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ АНЫ МАРИИ ПОЛО В TWITTER

Это последние сообщения, которыми доктор Поло поделилась в своем официальном аккаунте в Twitter после того, как удивила своих поклонников окончанием хитового шоу Caso Cerrado.

- «Давайте сегодня поработаем над тем, чтобы завтра девочки в нашем обществе имели гендерное равенство. С Международным женским днем!»

- «Здесь я читал статью, которая показалась мне интересной. Согласно одному исследованию, каждый из нас хранит в среднем 13 секретов в жизни, и 5 из них мы никогда ни с кем не поделимся, поскольку считаем, что общество не одобряет это. Ммм, ты мне что-нибудь скажешь?»

- «В четверг #TBT посещение виноградника в Чили. Приветствую всех моих друзей из этой прекрасной страны, которую мне очень нравится посещать. Поцелуи и надеюсь увидеть тебя в ближайшее время!»

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КАСО СЕРРАДО?

Самые известные эпизоды программы Caso Cerrado можно найти на официальном сайте Telemundo, ABC, Movistar Plus и NBC. Но если из-за вашего местоположения вы не можете их воспроизвести, вам следует посетить канал YouTube, где находятся полные программы на испанском языке.

На той же цифровой платформе вы можете посмотреть программу Doctor Polo Investiga, проект, который начался в 2021 году и осуществлялся совместно с Great Health Works и Omega XL.

СОБРЕ КАСО СЕРРАДО

Это программа, направленная на разрешение конфликтов, представленная кубинским врачом Аной Марией Поло. В каждом издании представлено несколько дел между участниками судебного процесса, и юрист пытается разрешить ситуацию в качестве арбитражного судьи.

Эпизоды делятся на те, которые транслируются по телевидению, и другие откровенные без цензуры, доступные в Интернете.

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