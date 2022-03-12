О чем говорил Густаво Петро с недавно одержимым Габриэлем Боричем

После церемонии инаугурации в Вальпараисо, которая состоялась в эту пятницу и на которой не присутствовали ни президент, ни вице-президент и канцлер Колумбии, хотя они и были приглашены, кандидат в президенты от Исторического пакта Густаво Петро провел краткую встречу с новым президентом Чили, Габриэль Борик.

Как сообщила коммуникационная группа его кампании, одним из вопросов, который Петро упомянул Боричу во время встречи, было намерение возобновить действие Андского пакта.

Предварительный кандидат Густаво Петро во владении президента Чили Габриэля Борича. вежливость.

В случае избрания президентом левый политик намерен воскресить его для укрепления экономики стран горного хребта. В этом случае Петро предложит то же самое лидерам Эквадора, Боливии и Перу.

По этому поводу Петро заявил следующее после встречи.

Кроме того, стало известно, что лауреат премии Борис отпраздновал своего специального гостя из Колумбии тремя подарками: двумя бутылками чилийского вина и пончо.

Во время своего визита в Чили, куда он прибыл в среду, 9 марта, Петро встретился с колумбийцами, проживающими в Чили, чтобы пригласить их проголосовать за него. Он упомянул им предложение об укреплении докторантуры и поощрении академиков к тому, чтобы побудить их вернуться.

Он также встретился с другими иностранными политиками, такими как бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, марксистский политик, который был номером два в правительстве Эво Моралеса. Петро загрузил селфи с ним в свой аккаунт в Twitter.

Из той же социальной сети Петро опубликовал твит, чтобы отправить удар тем, кто прокомментировал его идею создания министерства по вопросам равенства. С этой целью она показала несколько фотографий, сделанных с руководителем этого портфолио в Испании, которого также пригласили на церемонию Бори.

Предварительный кандидат Густаво Петро во владении президента Чили Габриэля Борича. вежливость.

В эту субботу, 12 марта, за день до межпартийной консультации, в которой он является фаворитом, Петро практически встретится с более чем 120 тысячами свидетелей выборов, которые будут отвечать за наблюдение за голосованием в воскресенье.

Перед поездкой кандидат попросил кандидатов остаться в регионах, мотивируя избирателей пойти на избирательные участки и превратить прогрессивный список в список с наибольшим количеством голосов 13 марта.

Петро сопровождает в Чили сенатор Армандо Бенедетти, а также два советника, отвечающие за информационно-пропагандистскую работу со СМИ.

Несколько недель назад Петро продемонстрировал свое приглашение во владение Борича, который публично признал свое восхищение предкандидатом и пригласил его специальным письмом к переходному протокольному акту правительства.

В приглашении говорится: «В моем качестве избранного президента имею честь пригласить вас совершенно особым образом на церемонию передачи и принятия президентского командования, которая состоится 11 марта этого года на съезде Республики».

Несмотря на деплантацию Ивана Дуке и Марты Лусии Рамирес, протокольных гостей мероприятия, Борич имел дипломатическое представительство Колумбии. В Вальпараисо присутствовали вице-канцлер Франсиско Эчеверри и министр транспорта Анджела Мария Ороско.

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