О чем говорил Густаво Петро с недавно одержимым Габриэлем Боричем

После церемонии инаугурации в Вальпараисо, которая состоялась в эту пятницу и на которой не присутствовали ни президент, ни вице-президент и канцлер Колумбии, хотя они и были приглашены, кандидат в президенты от Исторического пакта Густаво Петро провел краткую встречу с новым президентом Чили, Габриэль Борик.
Как сообщила коммуникационная группа его кампании, одним из вопросов, который Петро упомянул Боричу во время встречи, было намерение возобновить действие Андского пакта.
В случае избрания президентом левый политик намерен воскресить его для укрепления экономики стран горного хребта. В этом случае Петро предложит то же самое лидерам Эквадора, Боливии и Перу.
По этому поводу Петро заявил следующее после встречи.
Кроме того, стало известно, что лауреат премии Борис отпраздновал своего специального гостя из Колумбии тремя подарками: двумя бутылками чилийского вина и пончо.
Во время своего визита в Чили, куда он прибыл в среду, 9 марта, Петро встретился с колумбийцами, проживающими в Чили, чтобы пригласить их проголосовать за него. Он упомянул им предложение об укреплении докторантуры и поощрении академиков к тому, чтобы побудить их вернуться.
Он также встретился с другими иностранными политиками, такими как бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, марксистский политик, который был номером два в правительстве Эво Моралеса. Петро загрузил селфи с ним в свой аккаунт в Twitter.
Из той же социальной сети Петро опубликовал твит, чтобы отправить удар тем, кто прокомментировал его идею создания министерства по вопросам равенства. С этой целью она показала несколько фотографий, сделанных с руководителем этого портфолио в Испании, которого также пригласили на церемонию Бори.
В эту субботу, 12 марта, за день до межпартийной консультации, в которой он является фаворитом, Петро практически встретится с более чем 120 тысячами свидетелей выборов, которые будут отвечать за наблюдение за голосованием в воскресенье.
Перед поездкой кандидат попросил кандидатов остаться в регионах, мотивируя избирателей пойти на избирательные участки и превратить прогрессивный список в список с наибольшим количеством голосов 13 марта.
Петро сопровождает в Чили сенатор Армандо Бенедетти, а также два советника, отвечающие за информационно-пропагандистскую работу со СМИ.
Несколько недель назад Петро продемонстрировал свое приглашение во владение Борича, который публично признал свое восхищение предкандидатом и пригласил его специальным письмом к переходному протокольному акту правительства.
В приглашении говорится: «В моем качестве избранного президента имею честь пригласить вас совершенно особым образом на церемонию передачи и принятия президентского командования, которая состоится 11 марта этого года на съезде Республики».
Несмотря на деплантацию Ивана Дуке и Марты Лусии Рамирес, протокольных гостей мероприятия, Борич имел дипломатическое представительство Колумбии. В Вальпараисо присутствовали вице-канцлер Франсиско Эчеверри и министр транспорта Анджела Мария Ороско.
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