Возмущение Запада в Совете Безопасности ООН по поводу российской «инструментализации»

Возмущение Запада в Совете Безопасности ООН по поводу «инструментализации» России Организация Объединенных Наций, США, 11 марта 2022 года (AFP) - возмущение Запада прозвучало громко в эту пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией, чтобы осудить «удаление» Киевом «остатков» предполагаемых экспериментов в лабораториях с биологическими патогенами, в то время, когда растет озабоченность по поводу возможного применения химического оружия на территории Украины.Посол России в ООН Василий Небензя в качестве Председателя Совета Безопасности созвал это заседание по биологическому оружию, на котором повторил обвинения в адрес Соединенные Штаты и их предполагаемое сотрудничество в «30 биологических лабораториях» на Украине, которые будут работать с агентами «чумы, сибирской язвы или холеры» для разработки оружия. Со своей стороны, посол США Линда Томас-Гринфилд заверила, что «Украина не имеет программ биологического оружия, и в стране нет лабораторий по биологическому оружию, поддерживаемых Соединенными Штатами». Она напомнила о «долгой истории России по обвинению других стран в нарушениях, которые она сама совершает», прежде чем предупредить о «серьезных опасениях, что Россия планирует применить биологическое или химическое оружие против украинцев» .Для ее британской коллеги Барбары Вудворд это «беспочвенные и безответственные теории заговора» и что Совет не должен использоваться для прослушивания «российской внутренней пропаганды» и ее стратегии «дезинформации» .Многие из 15 членов Совета Безопасности не скрывали своего удивления созывом этого заседания: «Если бы я знал, что не приехал бы», - сказал дипломат который предпочел скрыть свое имя». Государство-агрессор в очередной раз выстрелило себе в ногу с этой встречей», — заявил украинский посол Сергей Кислица, который вспомнил российские «бред» и «ложь», которые указывают на то, что беременная женщина, пострадавшая в результате взрыва мариупольской больницы, фото которой разошло по всему миру, была «актрисой». Женщина «Мариана родила здоровую девочку по имени Вероника», заявила посол, посетовавшая на «вмешательство» Совета Безопасности со стороны России.Напомнив, что война вступает в третью неделю, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло осудила вести себя на войне». Нападение на гражданских лиц, больницы, школы непростительно, и их виновные будут привлечены к ответственности», - предупредил он. Москва опровергает, что это война и называет вторжение в Украину «специальной военной операцией» .bur-af/llu —