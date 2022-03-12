Вест Хэм Юнайтед примет «Астон Вилла» к 29-му дню

Двум претендентам не повезло в предыдущих матчах.

Вест Хэм Юнайтед идет от 0 до 1 в Ливерпуль. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и 2 сыграл вничью.

equalized - анте на предыдущий день. В последних матчах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Вест Хэм и Астон Вилла встретятся завтра в 11:00 (по аргентинскому времени). Матч за 29-й день чемпионата Англии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет проведен на Олимпийском стадионе в Лондоне.

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 3 раза и закончились вничью 2 матча.

Заведение занимает шестое место с 45 очками и 13 победами, а посетитель достиг 36 единиц и занял девятое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Джарред Джиллетт.

График работы Вест Хэм Юнайтед и Астон Вилла, в зависимости от страны

Аргентина: 11:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 09:00 часов

Мексика CST и Никарагуа: 08:00 часов

MST в Мексике и Mexico PST: 07:00 часов

Венесуэла: 10:00

Источник примечания и изображения: DataFactory