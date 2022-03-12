«Мы разочарованы, это была сильная палка», говорит Почеттино

Аргентинский тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино признался в эту субботу «разочарованным» после выбытия своей команды в раунде 16 Лиги чемпионов против «Реала» (3-1) в среду, поражение, которое он охарактеризовал как «сильный костюм».

«Мы разочарованы не только нами, но и всеми игроками, членами клуба, это была сильная палка, тяжелые несколько дней», - сказал Почеттино накануне матча ПСЖ с Бордо Жирондином в Парке де Пренс, что соответствует 27-й дате Лиги 1.

В личном качестве «Poche» был показан «облажался (sic). «Я чувствую себя плохо, потому что при анализе матча здесь, в Париже, и в первые 60 минут в Мадриде команда была выше, и то, как ничья ускользает от нас, - это то, что отстой, из-за чего вы облажаетесь, и вам трудно его вытащить, дискомфорт, из-за которого вам трудно спать. ночи», - признал он.

Хотя тренер заявил, что понимает «разочарование болельщиков», Почеттино призвал «закончить сезон наилучшим образом, зная, что мы должны выиграть титул».

«Вся команда сильно страдает от этого разочарования, внутренняя мотивация каждого из них должна быть на службе команды, чтобы двигаться вперед», - сказал аргентинский тренер, который напомнил о вызове 10-го титула в лиге ПСЖ за 50 лет.

Парижская команда лидирует в таблице с 62 очками, что на 13 больше, чем второе, Ницца.

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