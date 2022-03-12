Владимир Путин добивается прекращения «Операции Z» и отдал приказ о последнем нападении на Киев

Service members of pro-Russian troops in uniforms without insignia drive an armoured vehicle with the letters "Z" painted on it in the separatist-controlled town of Volnovakha during Ukraine-Russia conflict in the Donetsk region, Ukraine March 11, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko





Военнослужащие пророссийских войск в форме без знаков различия ездят на бронемашине с буквами «Z», нарисованными в контролируемом сепаратистами городе Волноваха во время украинско-российского конфликта в Донецкой области, Украина 11 марта 2022 года. REUTERS/Александр Ермоченко

В заявлениях представителей Москвы на переговорах с украинскими официальными лицами говорилось в прошлую среду, что новый раунд переговоров может состояться в эти выходные. Однако, согласно сообщениям европейской разведки, имеющимся в Управлении стратегической информации Европейского союза (ЕС), президент Владимир Путин сохраняет свою позицию продолжения войны до тех пор, пока не уволит премьер-министра Украины Зеленского и не завершит то, что он считает жизненно важным для своей военной кампании «деназифицировать» Украину в соответствии с российской позицией. С этой целью президент Путин приказал неустанно усиливать бомбардировки военной авиации и ее артиллерии по нескольким городам, прилегающим к Киеву.

По словам военных представителей Североатлантической организации (НАТО), стратегия, изложенная Путиным, направлена на уничтожение сопротивления украинских сил и захват контроля над любой страной любыми средствами, которые ее генералы сочтут необходимыми. Таким образом, мало позитивных ожиданий относительно нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. Однако, помимо необходимости прекращения огня для прекращения военной эскалации, международное сообщество также стремится урегулировать гуманитарный кризис, который достиг чрезвычайно серьезных уровней, когда, по оценкам, более двух миллионов человек были перемещены из своих городов и домов.

Что касается строго гуманитарной стороны, то близкий советник президента Зеленского Михайлов Подоляк заявил, что надеется добиться прогресса - по крайней мере - в областях, которые улучшат логистику в гуманитарных коридорах, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц, эвакуированных из городов и поселков под Киевом, которые находятся под беспорядочным обстрелом из российской артиллерии. «Они решили преступно бомбить гражданское население там, где наше сопротивление не действует, и делают то же самое с людьми, которые направляются в приграничный с Польшей район с яростью, о которой мы даже не могли себе представить. Они убивают стариков, женщин и детей, не приводят к жертвам среди мужчин, которые по своей воле или по просьбе президента остались защищать Киев», — заявил Подоляк. В то же время агентство Sky News подтвердило в четверг, что российские авиаудары убили 14 человек на этой неделе в пекарне в восьми километрах от Киева и что Николаев, портовый город, стратегически расположенный между Херсоном и Одессой, вновь стал мишенью россиян четыре дня назад.

В ответ на расширенное наступление Москвы украинские войска отбили николаевский аэропорт, а также город Чугуев, который в последние дни подвергся массированным и разрушительным ракетным обстрелам, в результате которых погибли сотни людей, в том числе 12 детей.

Радио «Свободная Европа» также подтвердило, что московские оккупационные силы убили мэра Гостомеля Юрия Прилипко вместе с чиновником, трое его коллаборационистов погибли во время операции российского спецназа, захватившего город и имевшей мэра в качестве своей основной цели. Согласно местным источникам, Прилипко раздавал хлеб и лекарства мирным жителям во время смертоносного нападения, обстоятельства которого не были немедленно подтверждены украинскими властями.

В коммюнике Вооруженных сил России сообщается, что смерть чиновника произошла в контексте противостояния с подразделением специального командования Москвы и упоминается ожесточенная битва российских войск с группой сопротивлений во главе с самим мэром. Между тем, в заявлении центрального правительства Украины в Киеве содержится отчет о ситуации в пятницу утром в прибрежном городе Мариуполь, который продолжает осаждаться московской артиллерией и пехотой, несмотря на то, что несколько дней назад он находится под контролем путинских войск. Однако украинское сопротивление требует, чтобы российские войска сражались от домов к дому в кровопролитных рукопашных столкновениях, чтобы окончательно захватить город.

Сопротивление стремится поддерживать и укреплять патриотический дух своего народа, чтобы противостоять так называемому «российскому оккупанту». В обоих случаях сообщения о действиях согласуются со стратегией старомодных осадных войн и дезинформации. Однако правда в том, что утром в пятницу, по данным Красного Креста, около 150 000 киевлян переехали покинуть город в направлении польской границы.

В то же время представители Красного Креста выразили опасения, поскольку у них нет достоверной информации о том, будут ли эти люди в безопасности через гуманитарный коридор, который был создан на первой встрече сторон в Беларуси и которую россияне в конечном итоге не уважали, открыв огонь по гражданских лиц, в результате чего погибло неизвестное число людей.

Официальные лица ЕС также выразили обеспокоенность ситуацией с больницами в украинских городах, которые в пятницу столкнулись с нехваткой антибиотиков и материалов, которые вынуждают медицинский персонал работать в чрезвычайных ситуациях, даже не имея основных лекарств, таких как анальгетики. Столица не чужда этим недостаткам, Киев вступил в фазу нормирования воды и топлива, его супермаркеты страдают от дефицита основных продуктов питания. Несколько дипломатических представительств и их консульств, расположенных за пределами центра города, были обстреляны российской артиллерией и снарядами. Об этом вчера сообщила греческая пресса, заявив, что трое из ее консульских сотрудников, которые все еще находятся там, были вынуждены искать бомбоубежища, чтобы укрыться.

По данным военного министерства России, портовый город Одесса, ключевой стратегический пункт с точки зрения его расположения на берегу Черного моря, вот-вот попадет в руки московских войск, что равносильно потере Украиной выхода к морю на юге своей территории. Последний морской штурм Одессы, как ожидается, состоится через несколько часов, там на якоре стоят два десятка российских военных кораблей с 12 000 морских пехотинцев, которых Москва использовала для последнего десантного штурма после насыщенных бомбардировок, продолжающихся в это время и с прошлой среды.

По словам источника в европейской разведке, президент Путин хочет сократить время своей военной победы. Через две недели после начала «Операции Z» российский лидер не удовлетворен ее задержкой и ближайшие несколько часов покажет, в каком направлении будет двигаться военная сцена. Однако напряженность возросла из-за сообщений, известных ранним утром, которые, хотя и не подтверждены Москвой, указывают на то, что украинское нападение на российское судно смогло начать контрнаступление в Одессе с намерением сохранить открытым единственный морской путь, через который Украина могла принять все 27 МиГ 29 бойцов из Польши. В связи с этими событиями пресс-секретарь Одесского регионального командования военных операций Сергей Братчук опроверг российскую публикацию, в которой указывалось, что одесское сопротивление вступает в последние часы; напротив, заявил пресс-секретарь, Одесское областное командование проводит контртеррористическую акцию Наступление на флот войны захватчиков, где один из его кораблей был потоплен, а два других серьезно повреждены.

В связи с военным вопросом чиновник Европейского союза, с которым связалась Infobae, заявил, требуя анонимности, что «ускорение российского наступления на украинскую территорию осуществляется по суше, морю и воздуху и в последние часы проявляется весьма активно». Тот же источник добавил, что, несмотря на заявления и видеозаписи, опубликованные украинскими войсками, танки Москвы расположены на окраине Киева; фактически в четверг днем первый из них был уничтожен сопротивлением менее чем в двух километрах от центра столицы и важнейших городов страна попала или попадет в руки России в ближайшие несколько часов. Путин хочет закончить операцию в кратчайшие сроки, продолжать нервную и блокадную войну уже не в его пользу. Об этом заявил европейский чиновник.

Опасения ЕС в этом сценарии заключаются в том, что Россия может обратиться к химическому или биологическому оружию напрямую или с помощью запланированной провокации под «ложным флагом» внутри Украины. Белый дом подозревает в том же направлении, что и НАТО, которое располагает разведывательной информацией о жалобе Москвы, обвиняющей украинских националистов в получении 80 тонн аммиака. Внутри чиновники НАТО знают, что Владимир Путин способен создать операцию такого характера, подобную той, которая помогла казнить его союзника Башара Асада в Сирии, который использовал эту модальность, совершив по крайней мере четыре таких атаки с применением химического оружия на безоружных сирийских мирных жителей, чтобы затем обвинить повстанцев в Свободном Сирийская армия.

По мере возрастания опасности сценария второй силач Москвы, министр иностранных дел Сергей Лавров, который принимал активное участие в венских переговорах по возрождению американо-иранского ядерного соглашения, приветствовал успех России в оказании помощи Тегерану в получении «еще многих уступок от Вашингтона, на которые надеялся получить Иран» из-за российской военной операции на Украине, которую я связываю с Веной. Лавров заявил российскому информационному агентству в четверг: «Наши китайские друзья также были очень полезны в качестве переговорщиков, связанных с Россией и Ираном, и теперь мы можем доверять друг другу по многим общим вопросам благодаря совместным усилиям по оттеснению американцев и европейцев». При каждом ответе на заявления Лаврова и их опасности госсекретарь Энтони Блинкен заявил прессе своей страны, что западные санкции против России не имеют ничего общего с иранской сделкой. Тем не менее, Москва осознает слабость американцев к желанию администрации Байдена вернуться к соглашению, от которого президент Трамп отказался в 2018 году, поэтому Лавров продолжает играть в игру натяжения веревки в поисках новых уступок от Вашингтона перед лицом того, что Россия и Иран считают администрацию самой слабой, которая занимала Овальный зал за последние 40 лет.

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