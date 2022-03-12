Визуальный тест: выберите способ перевозки багажа и узнайте мораль, которую вы демонстрируете другим

Вирализации продолжаются в мире Интернета. Тем более, что в этом году мы все хотим знать, что произойдет в ближайшие месяцы 2022 года. У вирусных головоломок есть уровни, некоторые из них очень просты в исполнении, другие несколько сложны, но есть самые сложные, которые достигают профессионального уровня, и вот что мы приведем вас сегодня. Занимательный, чтобы освежить ум и найти самую глубокую часть себя, в данном случае экзистенциальное сомнение.

Это относится к самому большому страху перед окружающей средой, который пожирает нас каждый день, и мы не знаем, как реагировать в ситуациях, испытывающих давление. На иллюстрации изображены пять человек одинакового размера, идущих по неизвестному нам адресу, но у них оранжевая сумка. Что вам нужно сделать, так это выбрать, какой из них лучше всего представляет вас, чтобы узнать детали, которые будут определять вашу текущую ситуацию.

Нет установленного времени, вам просто нужно посмотреть и выбрать первое, что будет легко, потому что вы знаете, как вы носите свой багаж на плечах, когда идете по магазинам или на прогулку. Проверьте себя и откройте для себя глубокие секреты, которые могут определить ваше существование ниже.

Почему ты носишь рюкзак? Вирусный тест, который ответит на экзистенциальный вопрос. (Фото: Отлично. Гуру)

РЕШЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

1. На обороте

Во-первых, люди, которые предпочитают использовать рюкзаки вместо сумок, открыты для нового. С другой стороны, у них всегда есть все необходимое для путешествий, потому что никто не знает, когда их вызовут приключения. Кроме того, эти люди очень осторожны, и в глубине их рюкзака можно найти как сладкое угощение для плачущего ребенка, так и кусочек ветчины для бездомного котенка.

2. В руке

Люди, которые носят свои сумки в руках, как правило, все контролируют. Им нравится быть в курсе всего, что происходит вокруг, и им всегда есть что сказать. Кроме того, вы можете попросить их сказать все, что они думают о вас, вы узнаете много вещей, которые вас удивят! Но вместо этого эти люди очень надежны: в конце концов, они всегда могут ударить своим кошельком того, кто вас обидет.

3. На плече

С другой стороны, люди, которые носят сумки на плечах, любят читать, потому что так удобнее доставать книгу из сумки, даже если вы едете в метро в час пик. У них много такта, который помогает им вырваться из неловких ситуаций. Даже если они заснут с открытыми глазами и заговорят. Более того, время от времени они будут кивать головой, чтобы не обидеть вас своими словами.

4. Перекрещенные от плеча до талии

Если вы носите свою сумку так, ни один бандит не сможет ее украсть, и все же в сумке вы найдете не только важные документы, но и золотой слиток (или хотя бы какой-то позолоченный предмет). Они склонны преувеличивать свое состояние, но они очень щедры и всегда готовы поделиться с другими последним граммом икры. Без страха и убеждений.

5 В животе

Что это только что пролетело перед вами? Ураган? Нет, это человек, который носит сумку перед собой, в животе. Это означает, что только так ветер не сдувает его. В этом смысле сомнения, которые лежат в вас, начинаются с разговоров, которые могут быть очень непредсказуемыми. В этом смысле они, скорее всего, выкрикнут ответ на ваш вопрос с вершины Эйфелевой башни.

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