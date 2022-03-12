Вьетнам цензурирует фильм «Uncharted» для карты Южно-Китайского моря

Хошимин (Вьетнам), 12 марта Фильм «Uncharted» с участием актера Тома Холланда в главной роли подвергся цензуре во Вьетнаме за сцену, показывающую карту Южно-Китайского моря с пунктирной U-образной линией, изображающей претензии Пекина. Ви Киен Тхань, глава отдела кино Министерства культуры Вьетнама, заявил в эту субботу в заявлениях, собранных порталом VNExpress, что запрет на фильм, который должен был выйти 18 марта, был определен Национальным советом по оценке фильмов как содержащий «незаконные изображения», в ссылка на карту. U-образная делимитация, охватывающая почти все Южно-Китайское море (называемое Восточным морем во Вьетнаме), фигурирует на китайских картах и вызывает споры во Вьетнаме и других странах в районе, с которым он находится в конфликте из-за полного или частичного суверенитета островов Спратли и Парасельские острова. В последние годы было много эпизодов напряженности между Пекином и Ханоем в связи с вторжением китайских исследовательских судов во вьетнамские территориальные воды и периодическими преследованиями китайских судов против вьетнамских рыболовных судов. Это не первый случай, когда этот конфликт вызывает цензуру фильма во Вьетнаме: в 2019 году вьетнамские власти сняли анимационный фильм Dreamworks «Безобразные» из кинотеатров, потому что в нем была U-образная карта. Пекин претендует на почти все это морское пространство, где он построил объекты военного назначения на нескольких островках, и что Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань также частично оспариваются.