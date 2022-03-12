Видео: «Я люблю пояса, люблю операции», Йина Кальдерон удивила неожиданной операцией

Опять же Йина Кальдерон фокусирует свой взгляд на множественных операциях, которые она перенесла, давайте вспомним, что недавно диджей подверглась сокращению талии, а также редукционной маммопластике, она также устранила плавающие ребра, чтобы придать лучшую кривизну своей фигуры, липэктомию и некоторую ретушь на ее лицо.

В последнем квартале 2021 года бизнесвумен призналась, что одним из ее самых больших желаний было стать новой Barbie Humana в Колумбии, что вызвало всевозможные комментарии в социальных сетях среди ее подписчиков, которые предположили, что Кальдерон сошел с ума, желая перенести 10 операций на одном и том же дневной пластик.

По этому случаю влиятельная личность опубликовала ролик видеороликов через свои «InstaStories», в которых она заверила, что уже подверглась небольшому вмешательству в ее тело, опять же, со своим первичным хирургом Андресом Амарилесом, и хотя изначально она не давала много подробностей, наконец стало известно, что это реконструкция влагалища.

«Сегодня утром я была в клинике, сделала кое-что с собой и мне нужно отдохнуть, я очень счастлива, потому что у меня много сдулось... Я знала, что собираюсь починить, и у нас будет чимба, я очень сильна для болевых друзей», - сказала диджей в своих историях в Instagram.

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В разгар своего признания Кальдерон не упустила возможности поблагодарить всех пластических хирургов, которые сотрудничали с различными хирургическими вмешательствами, которым она подверглась, и призналась, что у нее необъяснимое влечение к эстетическим операциям.

Среди ее слов было что-то, что привлекло внимание ее подписчиков, и именно тогда она упомянула «вагинальное омоложение», поэтому в социальных сетях ходят предположения, что именно эту процедуру прошла бизнесвумен.

«Дело не в том, чтобы снова стать девственницей, а в том, чтобы омолодить ее... Я сумасшедшая и обожаю операции, что я и делаю. У меня нет ни оперированных губ, ни инъекций, я не смогла, потому что я курица для игл и я всегда была с ярко выраженными губами», - заключила Кальдерон в своих рассказах.

Вот полное содержание Йины Кальдерон :

Заявления генератора контента быстро стали вирусными, и портал сплетен «Faranduelando Ando» отвечал за тиражирование информации, там она уже превышает 1100 просмотров и почти 20 лайков. Среди комментариев некоторые посмеялись над его словами, заявив, что «он оперировал маленькую вещь или мелочь», а другие критиковали его пристрастие к операциям.

1 марта стало известно, что производителю пояса Йине Кальдерон пришлось перенести экстренную операцию, потому что одна из ран, полученных в результате ее пластического вмешательства на животе, плохо зажила и открылась, что вызвало неприятный запах, который, хотя тело в этой области снова стало толстым, его не могло быть закрывается стежками.

«Сегодня было возможно, с сухой палкой, сырым мясом, эта дыра заставила меня пахнуть очень сильно, слава богу, что они уже сняли с меня швы, у меня отличный хирург, потому что это нужно было исправить до фиксированного, это вещи, которые происходят в пластической хирургии», - добавила Йина Кальдерон к своему объяснению.

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