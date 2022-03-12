Правительство Венесуэлы подтвердило готовность к диалогу на встрече с Борреллом

Каракас, 12 марта Правительство Венесуэлы подтвердило в эту субботу свою «готовность» к «мирному диалогу» на встрече, состоявшейся между министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией и Высоким представителем Европейского союза (ЕС) по внешней политике Жозепом Боррелем в Анталье, Турция. «Во время встречи с верховным представителем ЕС министр иностранных дел Пласенсия подтвердил требование Венесуэлы отменить односторонние принудительные меры, которые влияют на полное осуществление основных прав народа», - говорится в пресс-релизе МИД карибской страны. Он пояснил, что встреча прошла «в дружественной и дружественной атмосфере», в которой Венесуэла подчеркнула свою дипломатию, направленную на «уважение, самоопределение народов и продвижение многоцентрового и плюриполярного мира». В кратком заявлении МИД говорится, что встреча Боррелла и Пласенсии состоялась в контексте II Дипломатического форума в Анталии, который будет проходить до этого воскресенья и на который Венесуэла направила делегацию высокого уровня во главе с исполнительным вице-президентом Делси Родригес. Ранее Боррелл подтвердил встречу с Пласенсией в сообщении в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что «серьезные последствия войны с Украиной» также были рассмотрены. «Первая встреча с Феликсом Пласенсией на дипломатическом форуме в Анталии. ЕС поддерживает диалог в Мексике. Рекомендации Миссии ЕС по наблюдению за выборами являются хорошей основой для будущих выборов и демократических реформ. Мы также рассмотрели серьезные последствия войны против Украины», - написал чиновник ЕС в сообщении, которое сопровождалось фотографией встречи. Министр иностранных дел Венесуэлы заверил в ходе этого форума в Турции, что Венесуэла является «верным союзником» России, но открыта для ведения бизнеса с США. «Мы являемся преданными союзниками российского правительства и уважаем его президента (Владимира) Путина как ответственного члена международного сообщества и убеждены, что он сделает то, что лучше для народа», - сказал Пласенсия в англоязычном интервью турецкому агентству Anadolu. В то же время Пласенсия решительно поддержала гипотетическое возвращение американских нефтяных компаний в Венесуэлу после контактов на высоком уровне с Вашингтоном на прошлой неделе. «Мы уже сто лет ведем нефтяной бизнес с американскими компаниями. Мы никогда не просили их покинуть страну. Надеюсь, что они будут уважать суверенитет и легитимность моей страны. Если вы будете уважать это, мы сможем многое сделать вместе в нефтяном бизнесе», — сказал министр. ШЕФ г/л