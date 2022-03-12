Венесуэла заявляет, что является «союзником» России, но может вести бизнес с США

Стамбул, 12 марта Венесуэла является «верным союзником» России, но открыта для ведения бизнеса с Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия на дипломатическом форуме в Анталии, где он встретился сегодня с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Борреллом. «Мы являемся преданными союзниками российского правительства и уважаем его президента (Владимира) Путина как ответственного члена международного сообщества и убеждены, что он сделает то, что лучше для народа», - сказал Пласенсия в англоязычном интервью турецкому агентству Anadolu. В то же время Пласенсия решительно поддержала гипотетическое возвращение американских нефтяных компаний в Венесуэлу после контактов на высоком уровне с Вашингтоном на прошлой неделе. «Мы уже сто лет ведем нефтяной бизнес с американскими компаниями. Мы никогда не просили их покинуть страну. Надеюсь, что они будут уважать суверенитет и легитимность моей страны. Если вы будете уважать это, мы сможем многое сделать вместе в нефтяном бизнесе», — сказал министр. Пласенсия заверил, что Венесуэла в настоящее время добывает один миллион баррелей в день, и вновь заявил, что к концу года она достигнет двух миллионов «с надежными партнерами, такими как Россия, Китай и Иран», хотя всегда будет возможность расширить эту торговлю в США, подчеркнул он. Делегация ЕС в Анкаре подтвердила в своем сообщении в Twitter, что Пласенсия встретилась сегодня с Верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллом, но не рассказала о встрече. ют/лл/амг