Венесуэла выразила «готовность к диалогу» главе дипломатии ЕС

В субботу Венесуэла выразила Европейскому союзу «готовность к диалогу» и призвала к «отмене» санкций на встрече в Турции между министром иностранных дел Феликсом Пласенсией и главой дипломатии блока Хосепом Борреллом, говорится в официальной ноте.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как посланники правительства США были приняты в Каракасе президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в то время, когда Белый дом ввел эмбарго против России на ее нефть за вторжение в Украину.

«Готовность Венесуэлы к мирному диалогу» была подтверждена Пласенсией на встрече с Верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Борреллом, говорится в пресс-релизе МИД.

Встреча во время дипломатического форума в турецком городе Анталья «прошла в дружественной и дружественной атмосфере», говорится в тексте.

Пласенсия, кроме того, «подтвердила требование Венесуэлы отменить односторонние принудительные меры», введенные ЕС против карибской страны.

Как и Соединенные Штаты, Европейский Союз проигнорировал переизбрание Мадуро в 2018 году в ходе голосования, бойкотированного большинством оппозиции, которое осудило их как мошеннические. В 2019 году несколько стран блока признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо главным председателем, но этот лидер не смог сместить президента-социалиста от власти.

В минувшие выходные Мадуро принял высокопоставленных правительственных чиновников США в президентском дворце в Мирафлоресе, на встрече, на которой обсуждались «самые разные вопросы», включая «энергетическую безопасность», по словам пресс-секретаря правительства Джо Байдена Джен Псаки.

В пятницу на форуме в Анталии вице-президент Делси Родригес заявила, что надеется, что «конструктивный диалог (с США) сможет продвинуться вперед».

эрк/дг