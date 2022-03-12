Университет (Сукре) и Индепендьенте Петролеро измеряются по дате 6

Обе команды выходят в матч после поражения в финальном туре текущего сезона, поэтому очки на кону еще более ценны для обеих команд.

Университарио (Сукре) падает от 0 до 1 перед Ориенте Петролеро. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и 2 сыграл вничью.

Индепендьенте Петролеро проиграл Блумингу со счетом 2:3. В своих последних встречах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

У. Сукре и Индепендьенте встретятся завтра в 18:30 (по аргентинскому времени). Матч турнира Боливия - Апертура 2022, соответствующий дате 6, пройдет на стадионе «Патрия».

Альваро Кампос выбран для руководства матчем.

Расписание университета (Сукре) и Независимый Петролеро, в зависимости от страны

Аргентина: 18:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:30

Мексика CST и Никарагуа: 15:30

Mexico Most и Mexico PST: 14:30

Венесуэла: 17:30

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