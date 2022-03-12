Объединившись в переговорах, игроки разошлись после соглашения

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Игроки Высшей лиги сохранили единство во время переговоров о новом коллективном соглашении. Вместо этого возникли разногласия, когда пришло время голосовать по соглашению.

Подкомитет из восьми членов, который, как представляется, был наиболее вовлечен в почти годичные переговоры, проголосовал в четверг со счетом 8:0 против утверждения пятилетнего контракта. Представители игроков, общая группа, которая курирует переговоры, проголосовали 26-4 «за».

И это оставило соглашение, одобренное 26-4, в ожидании его ратификации.

«Вы можете назвать это подразделением. Я называю это здоровым диалогом и разговором», — заявил в пятницу профсоюзный лидер Тони Кларк. «С нашей точки зрения, процесс сработал. Каждая группа, каждая команда и каждый игрок имели возможность привлечь свою команду и озвучить свои индивидуальные голоса в рамках других 25 или 39 членов своего клуба, я бы сказал».

Заместитель комиссара Высшей лиги Дэн Хейлем подписал с Кларком в четверг 182-страничный меморандум о взаимопонимании, который включал 26 предварительных соглашений, требующих пересмотра Основной конвенции и основных правил.

Тренировочные сборы открываются для кампании, которая начнется на неделю позже, 7 апреля, но сохранит полный график — 162 игры на команду.

Игроками исполнительного подкомитета являются ветераны, которые в основном зарабатывают высокие зарплаты: Макс Шерцер, питчер «Метс» (43,3 миллиона долларов в этой кампании); Геррит Коул и Зак Бриттон, питчеры «Янкиз» (с соответствующими зарплатами 36 и 14 миллионов); Маркус Семиен, игрок на приусадебном участке из Техаса (25 миллионов); Пуэрториканец Франсиско Линдор, шортстоп для «Метс» (32 миллиона); Джейсон Кастро, кэтчер из Хьюстона (3,5 миллиона) и Эндрю Миллер, объявленный свободным агентом (12 миллионов в прошлом году).

Бриттон, Коул, Пакстон, Шерцер и Семьен представлены Скоттом Борасом, самым влиятельным актером этого вида спорта.

Среди 1670 игроков, которые фигурировали в списке мейджоров в этом году, 1145 выиграли менее миллиона долларов, в том числе 771 с менее чем полумиллионом и 241 с менее чем 100 000.

Голоса тех игроков, которые получают более низкую заработную плату, отражены в голосовании группы из 38 человек.

«Члены подкомитета, которые принимали участие от начала до конца и добивались успехов, которых мы все хотели, предложили свои голоса в рамках этой демократической системы», — сказал Кларк.

Демографически комитет отличается от более широкой группы игроков. Семь из восьми членов родились в Соединенных Штатах. Исключение — Линдор.

Других латиноамериканских нет. Они также не азиаты.

«Помимо подкомитета и представителей игроков, проводятся дискуссии с игроками, у которых есть проблемы, которые напрямую влияют на них. Эти разговоры состоялись, и представители игроков и члены подкомитета слушали их в рамках этих бесед», — сказал Кларк.

«Достаточно сказать, что у нас было больше встреч, чем сообщалось. Было много участников и много дискуссий. Опасения каждого игрока были услышаны и будут услышаны, независимо от того, откуда они исходят».

Соглашение повышает потолок так называемого налога на роскошь с 210 миллионов до 230 в этом году и до 244 в 2026 году. Минимальная заработная плата увеличивается с 570 500 долларов до 700 000 долларов в этом году с ежегодным увеличением на 20 000 долларов.

Кроме того, для игроков, которые еще не в состоянии обратиться в арбитраж по зарплате, учрежден бонусный фонд в размере 50 миллионов долларов.