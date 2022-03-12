ООН: колумбийские и мексиканские картели используют криптовалюты для отмывания прибыли

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración con representaciones de criptodivisas virtuales sobre billetes de dólares estadounidenses. 28 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic





ФОТО ФАЙЛА. Изображение иллюстрации с изображением виртуальных криптовалют на банкнотах в долларах США. 28 ноября 2021 года. REUTERS/Гивен Рувич

Международный комитет ООН по контролю над наркотиками (МККН) предупредил, что криптовалюты все чаще используются мексиканскими и колумбийскими картелями для отмывания миллионов долларов наркоторговли и другой преступной деятельности.

Основываясь на информации, предоставленной американским агентством по борьбе с наркотиками DEA, МККН заявил, что «как мексиканские, так и колумбийские организованные преступные группы расширяют использование виртуальных валют из-за анонимности и скорости операций». Расследование указывает на то, каким будет modus operandi преступных групп: «транзакции проводятся на меньшие суммы, чтобы не вызывать тревоги механизмов контроля, которые заставляют криптовалютные платформы сообщать об операциях на сумму более 2830 долларов».

Другой метод, используемый преступниками и освещенный в докладе ООН, заключается в том, что они часто используют несколько банковских счетов, «группы делят незаконные деньги на небольшие суммы, которые они вносят на несколько банковских счетов, метод, известный как атомизация. Затем они используют эти счета для совершения серии онлайн-покупок небольших сумм биткойнов, что позволяет им замаскировать источник денег и платить своим партнерам в других частях мира».

МККН представил свой ежегодный доклад в Вене и Мехико, в котором анализируется незаконный оборот наркотиков в мире и его влияние на экономику, безопасность и общество. В этой статье они объясняют, как преступные сети также отмывают доходы от других незаконных действий, таких как торговля оружием, людьми и сексуальная эксплуатация, сказал МККН.

На данный момент в Колумбии нет закона, регулирующего криптовалюты. Тем не менее, существуют заявления Banco de la República и Финансового управления, связанные с обращением с этими валютами и осуществлением этих цифровых операций.

В своем отчете организация также анализирует, как социальные сети используются для продвижения использования галлюциногенов и их сбыта. «Платформы предлагают новые возможности для покупки контролируемых веществ и придают гламур негативному поведению», - объясняет он, напоминая, что молодежь - это возрастная группа с самыми высокими показателями потребления и основные пользователи социальных сетей.

В Колумбии отмывание денег является уголовным преступлением, которое составляет от шести (6) до пятнадцати (15) лет лишения свободы. Однако отмывание денег с помощью технологических средств и виртуальных валют не является частью киберпреступности, поэтому такие операции стали мишенью незаконных организаций.

Национальное налоговое и таможенное управление подтвердило, что будут предприняты действия для обеспечения налогового контроля за транзакциями с биткойнами и другими криптовалютами в Колумбии, чтобы помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма

28 января в заявлении DIAN говорилось, что «эти действия подчиняются соглашению с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подписанному между Колумбией и Финляндией, для обеспечения соблюдения налоговых обязательств при транзакциях с криптовалютами».

Он также уточнил, что «эти действия направлены на установление налогового контроля за опущенными или неточными налогоплательщиками, которые не учитывали доходы, полученные от операций с криптовалютой, в подоходном и дополнительном налоге или зафиксировали их неточно».

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