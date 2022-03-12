Украина осуждает похищение мэра российскими войсками

Мэр Мелитополя был похищен в пятницу российскими солдатами, оккупировавшими этот южный украинский город, сообщили в парламенте страны и его президенте Владимире Зеленском.

«Группа из десяти оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова», — сообщает La Rada, украинский парламент, в своем аккаунте в Twitter. «Я отказался сотрудничать с врагом», - добавил он.

Согласно этому источнику, он был арестован во время пребывания в кризисном центре города, расположенном примерно в 120 км к югу от Запорожья, для решения проблем с поставками.

«Сегодня в Мелитополе оккупанты захватили мэра города Ивана Федорова. Мэр, который мужественно защищает Украину и членов ее общины», — сказал позже Зеленский в видеоролике.

«Это явно признак слабости захватчиков (...) Они перешли на новый этап террора, в котором пытаются физически устранить представителей законных местных украинских властей», - сказал он.

Заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко ранее разместил в Telegram видео, на котором солдаты издалека выходят из здания, держа в руках одетого в черное мужчину с головой, видимо, покрытой черной сумкой.

По данным Рады, другие ответственные за регион, заместитель председателя областного совета Запорожья Лейла Ибрагимова, были захвачены в плен, а затем освобождены несколько дней назад.

До начала вторжения 24 февраля в Мелитополе проживало чуть более 150 000 жителей.

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