Украина считает, что по-прежнему существует угроза вторжения со стороны Беларуси

Львов (Украина), 12 марта Украина не знает, что белорусские войска пересекают территорию Украины, но угроза такого вторжения остается довольно высокой, сообщает член парламентского комитета Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Украинское агентство. «По оперативным данным нашей разведки и международных партнеров, несколько тактических групп батальона Республики Беларусь — воздушно-десантные подразделения — постоянно маневрируют, перемещаясь вблизи украинских границ», — пояснил политик. Поэтому «угроза не исчезла. Мы понимаем, что (президент Беларуси Александр) Лукашенко на 99 процентов экономически зависит от Путина (президента России Владимира) и немного менее политически, потому что он все еще пытается маневрировать», - сказал Вениславский. Несмотря на вчерашние переговоры президентов Беларуси и России в Кремле и заявления международных СМИ о том, что Беларусь готова пойти на прямую агрессию, у Украины нет информации о том, что белорусские войска пересекают границу, добавил политик, сообщает украинское агентство. Но, «в то же время угроза такого вторжения вынуждает нас держать на украинско-белорусской границе мощные боеспособные подразделения, которые могли бы нанести удар по противнику под Киевом и другими городами». «Думаю, белорусские солдаты знают о последствиях своего вторжения на украинскую землю. Ведь в Беларуси по-прежнему наблюдаются несколько большие потоки информации из Украины, чем из России», — пояснил он. По мнению украинского политика, белорусы «знают» о потерях, которые произошли в российской армии с момента начала вторжения в Украину 24 февраля. ШЕФ инт-рмл/амг