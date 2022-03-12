Украина уверяет, что российские войска испытывают проблемы с резервом и теряют боеспособность

Вооруженные силы Украины заверили рано в эту субботу, что у российских войск есть «большая проблема» в составе их резерва, что привело к тому, что они «потеряли боеспособность» и что Украина останавливает вторжение.
В частности, в своем ежедневном докладе он пояснил, что иногда «агрессоры» попадают в плен целыми группами и что последние три дня небольшие группы дезертиров с российской стороны возвращаются к российской границе. «Враг испытывает большую проблему (...) они сдерживают массированное наступление», — говорится в заявлении украинской армии.
«Силы обороны Украины дают достойный отрыв и прекращают наступательную операцию Вооруженных сил России по всем направлениям», — уточнили в Генштабе Вооруженных сил.
Украинские войска утверждают, что разбили 31 тактическую группу российских батальонов, потому что они «потеряли боеспособность».
Украинская армия также пояснила, что российские войска понесли большие потери живой силы и техники в ходе наступательных действий в оперативных районах Полесья, Сиверского и Южнобужского — на севере Украины — и что теперь они «пытаются удержать ранее захваченные границы».
В донецком руководстве во время попыток продвижения российские военные «получили достойный отказ» от украинских защитников. Российские войска, согласно данным украинских властей в их ежедневном отчете, были задержаны по некоторым направлениям.
В ночь на шестнадцатый день войны в Киеве были слышны взрывы, когда российские войска приближаются к украинской столице, сообщает агентство «Униан».
Однако, как пояснил корреспондент CNN в городе, неясно, были ли взрывы связаны с российскими или украинскими атаками.
Столкновения усилились к северу от Киева, включая такие районы, как Буча, Ирпень и Гостомель, а также Вышгородский район к северу от Киева. Боевые действия также активизировались в Броварах, на другом берегу Днепра, к востоку от города.
Ночью российские войска также атаковали другие районы страны. В муниципалитете Чернигов, на севере страны, Россия напала на известный отель, сообщает Unian.
«В осажденном Чернигове, в самом центре города, российские оккупанты разбомбили гостиницу «Украина», один из самых знаковых многоэтажных жилых домов города», — сказал в заявлении Сергей Шумило, научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины.
Также в Чернигове украинские войска утверждают, что сбили российский истребитель Су-34. Сообщается также, что они поразили еще пять воздушных целей, включая четыре вертолета.
«Есть информация от ПВО Северного оперативного командования о поражении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области», — объявило командование ВВС Украины на своей странице в Facebook.
В Сумской области, в центре страны, украинская оборона, как сообщается, арестовала три российских танка и одно артиллерийское подразделение.
Вот что заявил в Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий: «Оборона Сумской области сопротивляется каждый день: собирает трофеи и нейтрализует врага!»
(С информацией от Europa Press)
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