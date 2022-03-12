Украина уверяет, что российские войска испытывают проблемы с резервом и теряют боеспособность

FILE PHOTO: Soldiers stand guard behind a barricade, with the Odessa National Academic Opera and Ballet Theatre seen in the background, amid Russia's invasion of Ukraine, in Odessa, Ukraine, March 10, 2022. REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo

Вооруженные силы Украины заверили рано в эту субботу, что у российских войск есть «большая проблема» в составе их резерва, что привело к тому, что они «потеряли боеспособность» и что Украина останавливает вторжение.

В частности, в своем ежедневном докладе он пояснил, что иногда «агрессоры» попадают в плен целыми группами и что последние три дня небольшие группы дезертиров с российской стороны возвращаются к российской границе. «Враг испытывает большую проблему (...) они сдерживают массированное наступление», — говорится в заявлении украинской армии.

«Силы обороны Украины дают достойный отрыв и прекращают наступательную операцию Вооруженных сил России по всем направлениям», — уточнили в Генштабе Вооруженных сил.

Украинские войска утверждают, что разбили 31 тактическую группу российских батальонов, потому что они «потеряли боеспособность».

Изображения засады колонны российских танков

Украинская армия также пояснила, что российские войска понесли большие потери живой силы и техники в ходе наступательных действий в оперативных районах Полесья, Сиверского и Южнобужского — на севере Украины — и что теперь они «пытаются удержать ранее захваченные границы».

В донецком руководстве во время попыток продвижения российские военные «получили достойный отказ» от украинских защитников. Российские войска, согласно данным украинских властей в их ежедневном отчете, были задержаны по некоторым направлениям.

В ночь на шестнадцатый день войны в Киеве были слышны взрывы, когда российские войска приближаются к украинской столице, сообщает агентство «Униан».

Однако, как пояснил корреспондент CNN в городе, неясно, были ли взрывы связаны с российскими или украинскими атаками.

Столкновения усилились к северу от Киева, включая такие районы, как Буча, Ирпень и Гостомель, а также Вышгородский район к северу от Киева. Боевые действия также активизировались в Броварах, на другом берегу Днепра, к востоку от города.

Ожидается, что в эту субботу в Украине появятся шесть гуманитарных коридоров

Ночью российские войска также атаковали другие районы страны. В муниципалитете Чернигов, на севере страны, Россия напала на известный отель, сообщает Unian.

«В осажденном Чернигове, в самом центре города, российские оккупанты разбомбили гостиницу «Украина», один из самых знаковых многоэтажных жилых домов города», — сказал в заявлении Сергей Шумило, научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины.

Также в Чернигове украинские войска утверждают, что сбили российский истребитель Су-34. Сообщается также, что они поразили еще пять воздушных целей, включая четыре вертолета.

«Есть информация от ПВО Северного оперативного командования о поражении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области», — объявило командование ВВС Украины на своей странице в Facebook.

В Сумской области, в центре страны, украинская оборона, как сообщается, арестовала три российских танка и одно артиллерийское подразделение.

Вот что заявил в Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий: «Оборона Сумской области сопротивляется каждый день: собирает трофеи и нейтрализует врага!»

(С информацией от Europa Press)

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