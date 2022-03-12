Два года назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19 — ВОЗ

Согласно исследованиюПариж, 10 марта 2022 года (AFP), более 18 миллионов смертей, связанных с COVID-19. Согласно исследованию, опубликованному в пятницу в журнале, пандемия COVID-19 унесла около 18,2 миллиона смертей во всем мире, что более чем в три раза превышает официальный баланс. «Ланцет». По словам авторов текста, которые подчеркивают, что в целом андские страны особенно пострадали от пандемии, в Боливии за этот период наблюдается более высокий уровень избыточной смертности. Тем не менее эксперты признают, что их исследование должно быть дополнено дополнительными исследованиями». Официальная статистика смертей от covid-19 дает лишь частичную картину истинной смертности», - уверяют авторы исследования.Если бы эти данные были правдивыми, болезнь стала бы одной из ведущих причин смертности в мире в 2020 и 2021 годаОфициальные данные свидетельствуют о 5,94 миллиона смертей в мире в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.Избыточная смертность соответствует разнице между количеством смертей, независимо от причины их смерти, и ожидаемым числом смертей на основе предыдущих статистических рядов.Авторы составили базу данных на основе данных по каждой стране , и несколько моделей для прогнозирования ожидаемого уровня смертности, если COVID-19 не произошел». Они уверяют, что из дополнительных 12,3 миллиона смертей по сравнению с зарегистрированными смертями от COVID-19 значительная часть, вероятно, будет вызвана инфекциями, вызванными SARS-CoV-2, вирусом, вызвавшим пандемию. Эти инфекции, вызванные COVID-19, не были диагностированы эффективно. С другой стороны, из-за пандемии люди с другими медицинскими проблемами не могли получить адекватную медицинскую помощь или страдали от проблем со здоровьем из-за мер по борьбе с COVID-19. В дополнение к странам Анд, Восточная и Центральная Европа и Южная Африка к югу от Сахары показали наихудшие показатели избыточной смертности среди стран Австралии и Новой Зеландии, которые изолировались от остального мира в течение нескольких месяцев, имеют более низкий уровень избыточной смертности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что баланс пандемии может быть в два-три раза выше, чем предполагалось до сих пор. микрофон/jdy/фмп/джз/мб