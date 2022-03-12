Туркменистан официально оформил преемственность отца и сына на президентских выборах

Жители Туркменистана голосуют в эту субботу за избрание нового президента, результаты которых не оставляют сомнений и которые позволят сыну нынешнего лидера взять бразды правления этой отдаленной и авторитарной страной Центральной Азии.

Преемственность между Гурбангулы Бердымуймедовым и его 40-летним сыном Сердаром, который приобрел известность в последние годы, является фактом, несмотря на то, что официально на выборах девять кандидатов.

64-летний Губангулы Бердымухамедов правит в одиночку с момента своего прихода к власти в 2006 году, после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова, известного жестокими репрессиями любой формы оппозиции.

Бердымухамедов объявил в прошлом месяце, что хочет уйти в отставку, но продолжит управлять струнами власти в тени, в частности, в качестве председателя Сената.

Выборы в Туркменистане, бывшей советской республике с населением 6 миллионов человек, проходят на фоне войны в Украине, но контролируемая властью пресса почти не упоминает об этом.

Сердар Бердымухамедов приобрел важное значение в последние годы, когда он был заместителем министра иностранных дел и губернатором региона, а в прошлом году стал вице-президентом кабинета министров и членом мощного Совета безопасности страны.

Сердар Бердымухамедов назвал свою кандидатуру «большой ответственностью» и пообещал пойти по стопам отца.

Экономика страны почти полностью зависит от продажи природного газа, особенно Китаю, и она сильно пострадала от глобальной остановки из-за пандемии коронавируса.

Жители Ашкабата, с которыми AFP удалось побеседовать, надеются на реформы для дальнейшей открытости страны, такие как снятие запрета на покупку иностранной валюты.

«Это осложнило жизнь компаниям, которые покупают продукты и оборудование за рубежом», — сожалеет 36-летний бизнесмен Гуванч Ильясов.

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