Трис: где посмотреть прямую трансляцию и список победителей в эту пятницу, 11 марта

Сразу узнайте результаты розыгрыша Tris за 11 марта этого года, опубликованные Предсказаниями государственной помощи Национальной лотереи (Lotenal).

Хорошо защитите свой билет, это очень ценно, потому что это официальное доказательство того, что вы выиграете приз, храните его в надежном месте и убедитесь, что он не поврежден.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня после соответствующего конкурса, чтобы забрать свои деньги. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выдаются в национальной валюте и на условиях, указанных на обратной стороне билета, а также в соответствии с правилами розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше Tris 28397 составляет: 03701.

Если вы хотите увидеть розыгрыш в реальном времени для этого и каждого из призов, проводимых Национальными прогнозами лотерей, перейдите по этой ссылке.

С понедельника по воскресенье пять раз в день победители розыгрыша Tris делятся в зависимости от их модальности.

Модальности: Трис Полдень, который состоится в 13:00; Трис трех, который состоится в 15:00; Трис Экстра, который состоится в 17:00; Трис Семи, который выступает в 19:00; и Tris Classic, который наступает в 21:00.

Ознакомьтесь с подробным списком результатов розыгрыша Tris, количеством призов и выигранными суммами здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Трис?

Люди могут играть в Трис, заплатив от одного песо с возможностью выиграть до 50 тысяч песо, а благодаря различным способам игры шанс получить больше денег может увеличиваться в зависимости от сыгранных чисел и способа игры.

Для жеребьевки урны для голосования Трис выбирают наугад пять чисел, образуя пятизначную цифру.

Вы можете играть в Tris, заполнив рулевое колесо с тремя квадратами: A, B и C, отметив их слева направо и сделав ставку на любой из режимов карандашом, синими или черными чернилами.

Другой способ игры - сообщить агенту прогнозов номера, с которыми вы хотите играть, он введет их в систему без использования колеса, ему нужно будет только указать, сколько ставок он купит, дату розыгрыша, в котором он хочет участвовать, и режим.

Вы также можете записать номера на листе и передать их продавцу для ручного ввода.

Третий вариант - попросить продавца предоставить Тризматик, в котором все будет оставлено на волю случая, и система случайным образом выберет комбинацию чисел для каждой ставки, которую вы хотите сделать. Вам просто нужно указать, сколько номеров вы хотите сыграть, сколько вы хотите инвестировать и дату розыгрыша.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

Продолжайте читать:

Лотереи Мексика

Другие новости