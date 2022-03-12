Трент хвастается с 42 очками; «Рэпторс» обыграли Санз

ФЕНИКС (AP) - Гэри Трент-младший набрал 42 очка, а «Торонто Рэпторс» провели против лидеров НБА «Финикс Санз», обыграв их в пятницу 117-112.

Трент попал в 8 из 11 трехочковых и 13 из 21 выстрела в поле. Он был близок к лучшей фигуре в своей карьере, из 44 побед, поставленных в предыдущем сезоне.

Он также поймал восемь подборов.

Паскаль Сиакам добавил 25 очков и 10 передач для «Рэпторс», а Скотти Барнс набрал 15 очков.

The Raptors улучшились до рекорда 36—30, выиграв две дуэли подряд после проигрыша в трех подряд. Это совпадает с возвращением Фреда Ванвлита, который пропустил пять встреч из-за травмы колена.

В пятницу VanVleet набрал 10 очков и восемь подборов.

Кэмерон Пейн набрал 24 очка за «Санз», а Девин Букер набрал 22 очка. Букер пропустил два трехочковых на последней минуте и ограничился тремя единицами в четвертой четверти.