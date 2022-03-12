Трансгендерная женщина и активистка ЛГБТИК+ убиты в Букараманге

Через аккаунт в Twitter Trans Community Network они сообщили о смерти активиста-трансгендера, известного как Ла Леона в сообществе ЛГБТИК+ в Букараманге, и который был убит ножом.

На La W Radio сообщили, что в предварительной информации о произошедшем два человека скрылись на мотоцикле из салона красоты, где было найдено безжизненное тело активистки, у которой была рана на шее.

В этих СМИ они проконсультировались с министром развития столицы Сантандера, где указали, что расследование оставлено на усмотрение властей.

«Мы будем сопровождать и просить ускорить расследование, чтобы прояснить прискорбные факты, которые скорбят наш город. Жизнь транс-людей священна. Мы пострадали от убийства Ла Леоны. Мы попросим все соответствующие органы власти обеспечить оперативность и гендерную направленность, необходимые для выяснения произошедшего. Мы осуществим необходимое сопровождение со стороны Секретариата. В Букараманге жизнь транссексуалов имеет значение», — заявили заместитель министра Хорхе Нейра и министр по вопросам развития Джон Кларо Пабон в La W de los trinos.

В региональной газете Vanguardia они указали, что в течение двух лет La Leona арендовала место в одном квартале от Парка Столетия того города, где она работала и исполнила свою мечту стать стилистом.

В сообществе LGTIBQ+ они указали, что женщины являются эталоном, и их также характеризует их работа по защите своих прав.

«Это всегда было очень заметно на маршах. Он передавал много сообщений через свое тело в одежде. Мы увидели, что он очень присутствует в местах среди населения», — говорит Ольга Матерон, правозащитница и активистка ЛГБТИК+ из Сантандера.

В газете Santander также добавили, что разнообразное сообщество попросило власти не допустить, чтобы это дело оставалось безнаказанным, поскольку убийства двух трансгендерных женщин, которые произошли в предыдущие годы в этом городе, остаются нераскрытыми.

«Это не только лишило возможности продолжить развитие его жизненного проекта, но и лишило его возможности наслаждаться государственной политикой, которую он помогал строить. Из мэрии Букараманги в рамках программ «Женщины и гендерное равенство», «Сексуальное разнообразие» и «Население ЛГБТИК» мы совместно сопровождаем траур их друзей и коллег, а также их семей. Они не одиноки», — собрали они в заявлении, подготовленном несколькими представителями этого сообщества.

В этих СМИ они указали, что женщине 46 лет и она родом из Кукуты, но последние 20 лет она живет в Букараманге.

В феврале сеть Trans Community Network отметила, что в этом месяце в разных частях страны были убиты три трансгендерные женщины.

«Мы завершили неделю двумя убитыми сестрами. Кристин Менесес была убита в Пуэрто Техада (Каука), а Джохана, транс-женщина, живущая на улице, убила ее в Армении (Киндио)», - опубликовали они в своем аккаунте в Twitter.

Позже в той же социальной сети они указали, что треть, из Венесуэлы, была убита в столице Кальденсе: «Пока мы расстреливали двух убитых транссексуалов... Изабела Варгас, венесуэльская женщина-секс-работница, была убита в Манисалесе. Транссексуалы не опасны, мы в опасности!»

В этой организации, которая занимается правами человека трансгендерных лиц в стране, они поставили под сомнение действия властей по расследованию этих преступлений.





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