Туризм в Колумбии восстанавливается более быстрыми темпами, чем в остальной части Латинской Америки

Мадрид, 12 марта Туризм в Латинской Америке восстанавливается разными темпами в зависимости от эволюции ограничений в странах, но Колумбия отличается более высокими темпами роста, согласно командам управления гостиницами Meliá в регионе. По его данным, возвращение к нормальной жизни в Латинской Америке, где компания имеет 66 отелей и еще пять в стадии разработки, принимает разные темпы в зависимости от того, как ослабляются ограничения мобильности, увеличения вакцинированного населения и стабилизации предложения рейсов. Эта последняя переменная является ключевой, потому что предложение рейсов «очень ограничено» и «значительно» замедляет спрос, поскольку значительно увеличивает транспортные расходы. Ключевые рынки в регионе, такие как Аргентина, Бразилия и Чили, «довольно ограничивают» свою политику мобильности, в то время как Колумбия является одной из стран в регионе с самым быстрым восстановлением по сравнению с остальными странами, говорят они. Аргентина и Чили являются странами с самыми строгими и длительными ограничениями, что в сочетании с ограниченным предложением рейсов создает низкий спрос в этих пунктах отправления, которые обычно являются странами, которые отправляют длительное пребывание в таких направлениях, как Ривьера Майя (Мексика) и Пунта-Кана (Доминиканская Республика). ). Эти обстоятельства заставили Мелию исследовать новые способы общения с клиентами, что в геометрической прогрессии ускорило технологический скачок, начавшийся еще до пандемии. Менеджеры Meliá в Латинской Америке объяснили Efe, что путешественники теперь гораздо более чувствительны и более внимательны к постоянно меняющимся требованиям к путешествиям. Способы передвижения по всему миру изменились с Covid-19, который не только сократил время бронирования, теперь гораздо ближе к началу поездки, но и в искомых направлениях. По их словам, турист сейчас ищет новые места для проживания, которые позволят им иметь свое пространство, в дополнение к увеличению поиска отелей и мест для воссоединения семей, которые не могут встретиться в других местах. Путешественники хотят знакомиться с местами назначения менее массовым или более персонализированным способом, что привело к тому, что гостиничный сектор предлагает индивидуальные услуги, которые позволяют им обогатить свое пребывание и улучшить знания о посещаемых местах. Мелиа понимает, что туризм должен обеспечивать путешественникам безопасность, не влияя на качество продукции и гибкость условий. Они добавляют, что он должен сопровождать ценовую стратегию отличного продукта всеобъемлющим протоколом безопасности для здоровья. Среди изменений в привычках мы выделяем увеличение притока клиентов через собственные каналы компании (веб-сайт бронирования), на которые, согласно данным закрытия 2021 года, уже приходится более 50% продаж Meliá. Meliá имеет 66 отелей в Латинской Америке и еще пять находятся в стадии разработки. Куба является основным рынком в регионе с 32 отелями и 13 916 номерами, а также четырьмя другими рынками на 924 номера. Ее вторым по величине рынком является Бразилия, где гостиничная компания Майорки имеет 10 заведений с 2546 номерами, за ней следует Мексика, где у них семь заведений с 2570 спальнями и где они проектируют еще один, на 498 номеров. В Доминиканской Республике Melia есть шесть отелей с чуть более 3000 номеров; в Аргентине три заведения и 451 номер, а в Венесуэле и Перу - по два отеля в каждой из стран на 666 и 320 номеров соответственно. Наконец, на Багамах, Ямайке, Панаме и Колумбии в каждой из стран есть отель с почти 900 номерами.