Тотальная напряженность в ПСЖ: ультрас нацелились на президента и оставили тревожное предупреждение на следующий матч

Насер Аль-Хелаифи переживает не лучший момент. После мультиинвестиционного рынка в поисках Лиги чемпионов, в которой так сильно отказывали в последние годы, Пари Сен-Жермен был исключен из нынешнего выпуска против «Реала». Одержав победу со счетом 1:0 в первом матче 1/8 раунда на Парке де лос Пренс, Меренги перевернули историю и перешли в следующий этап. Пока говорят о полной чистоте в штате парижан, ультрас высказались и указали против президента, который очень нервничал после исключения.

«Неприемлемое и неизбежное разочарование, которое мы объявили и опасались, к сожалению, сбылось», стало началом заявления, которое распространялось в социальных сетях и в основном направлено на арабского президента, которого допрашивали о его руководстве и низком присутствии в клубе. «Как у вас может возникнуть желание изменить все для парижан, когда вы часто останавливаетесь, чтобы поздороваться с пенальти и чаще бываете на Неделе моды, чем на встрече с представителями своих фанатов?» , был одним из риторических вопросов.

Самые радикальные фанаты, называющие себя «Colectivo Ultras Paris», также намекнули, что решения в раздевалке принимает не Маурисио Почеттино, заверили, что заменителям комфортно из-за высокой зарплаты, которую они получают, и даже раскритиковали различные цвета футболок, которые были реализованы и не соответствуют традиционной команде.

Ультрас ПСЖ в ярости после выбывания из Лиги чемпионов (REUTERS/Гонсало Фуэнтес)

«Ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного присутствия президента», — потребовали они. И они оставили предупреждение перед завтрашней встречей в Лиге 1: «В это воскресенье против Бурдо мы выразим наше недовольство и попросим всех присутствующих любителей клуба присоединиться к нашим акциям без насилия».

ПОЛНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ULTRAS:

Неприемлемое и неизбежное разочарование, о котором мы объявили и которого опасались, к сожалению, сбылось.

Как вы можете верить в то, что смещает горы, когда ваш сезон, кажется, начинается в феврале, и вы участвуете в национальных соревнованиях в темпе сенаторов?

Как составить реальный план на игру, когда ваша команда состоит из нескольких дополнительных звезд или совсем нет?

Как тренер может быть уважаемым начальником своей раздевалки, когда он явно не тот, кто действительно принимает решения?

Как возродить группу, когда вечные заместители могут довольствоваться окончанием своих контрактов, комфортных для их зарплаты?

Как вы можете почувствовать неизменную силу истории вашего клуба, когда ваши цвета чередуются с черным, фуксией, розовым, желтым?

Как у вас может возникнуть желание изменить все для парижан, когда вы часто останавливаетесь, чтобы поздороваться с пенальти и чаще бываете на Неделе моды, чем на встрече с представителями собственных фанатов?

У нас нет короткой памяти. Мы знаем, что наше возвращение связано с президентом Насером Аль-Хелаифи, здесь нет ничего личного, но ясно, что он не человек для этой работы.

Ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного присутствия его президента.

PSG Norte заслуживает людей, которые заботятся о нем, а не людей, которые им пользуются.

Против Бурдо в это воскресенье мы выразим наше недовольство и попросим всех присутствующих любителей клуба присоединиться к нашим акциям без насилия.

Мы будем мобилизованы до тех пор, пока не будут реализованы серьезные реальные изменения. Мы делаем это в интересах клуба, а не бренда, а не продукта, который продает наш клуб!

Аллез Пари

Коллектив Ультрас Париж.

undefined

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: