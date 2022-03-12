Три монеты Бенито Хуареса котируются в Интернете по цене до 72 тысяч песо

Через несколько дней после празднования дня рождения дона Бенито Хуареса в этом пространстве мы представим характеристики трех монет, созданных в его честь, в дополнение к тому факту, что они продаются вместе более чем за 70 тысяч песо на коммерческой интернет-платформе.

Два экземпляра принадлежат к семейству А, которые были введены в обращение в 1980-х годах. В настоящее время они демонетизированы, потому что принадлежат к денежной единице, действовавшей до 31 декабря 1992 года; это означает, что они больше не действительны для транзакций из-за отсутствия свободы.

В то время как третья часть является частью семьи C, группы, которая в настоящее время находится в процессе выхода на пенсию, то есть они все еще сохраняют свою освободительную власть (они заслуживают того названия, которое они указывают), но по решению Banco de México (Banxico) они выходят из обращения через кредитные учреждения. Это означает, что их все еще можно использовать для проведения транзакций, но когда они попадают в банки, они должны разделить их, чтобы поместить их в Banxico и не передавать их общественности снова.

Хотя люди могут продавать монеты по желаемой цене, поскольку они принадлежат им, лучше всего посетить экспертный магазин или магазин нумизматики перед покупкой или продать, чтобы узнать реальную стоимость.

Первый экземпляр

Первый экземпляр с изображением бывшего президента Мексики Бенито Хуареса, от самого большого до самого маленького, имеет номинальную стоимость 10 песо, диаметр 19,0 мм, состав из нержавеющей стали и был введен в обращение в 1985 году.

Валюта Бенито Хуареса. Фото: Меркадо Либре

На обороте изображен Мигель Идальго спереди, символ «$» и цифра «10», оба в вертикальном положении; год выпуска, надпись «Hidalgo» и символ мексиканского монетного двора «M°». Обычная рамка с графикой в виде точек.

На лицевой стороне можно увидеть традиционный национальный щит орла, пожирающего змею, и легенду «Мексиканские Соединенные Штаты».

По словам человека, который выставляет его на продажу, сайт Mercado Libre предлагает это произведение за 35 тысяч песо.

Второй экземпляр

На втором месте стоит копия номиналом 50 песо, отчеканенная из нержавеющей стали и несущая на одном из своих лиц бывшего президента.

Он также имеет диаметр 23,5 мм, вес около 8,6 грамма и был введен в обращение с 1984 года. Он принадлежит к семейству А, которые были введены в оборот в 1980-х годах и демонетизированы.

На оборотной стороне изображено чучело Бенито Хуареса в три четверти, а также символ «$» и цифра «50» в вертикальном положении.

Год выпуска отмечен и надпись «Juárez» заглавными буквами, символ мексиканского монетного двора «M°» и простая рамка с графикой в виде точек. На лицевой стороне можно увидеть традиционный национальный герб с легендой «Мексиканские Соединенные Штаты».

По словам одного из пользователей, на одном сайте эта штука находится до 25 тысяч песо.

Третий экземпляр

На третьем месте находится образец номинальной стоимостью 100 песо со дня рождения Бенито Хуареса, который был введен в обращение в марте 2006 года и имеет диаметр 39, 0 мм.

В этом случае изделие имеет композицию в своей сердцевине из серебра (0,925 стерлинга) и бронзово-алюминиевое кольцо по периметру.

На его спине находится бюст бывшего президента Мексики дона Бенито Хуареса, также известного как Милосердный Американского континента. В то время как на лицевой стороне изображен национальный герб

Валюта отображается по цене до 12 000 песо за Mercado Libre. Таким образом, сумма трех экземпляров составляет до 72 тысяч песо.

Рекомендуется бережно относиться к монетам. Есть даже несколько советов или рекомендаций по очистке старых деталей.