«Это пророк Мухаммед»: самая большая книга в мире весит 1500 килограммов

Обычно коммерческие книги имеют размер 15 x 23 сантиметра, чтобы соответствовать рукам людей. Детские книги различаются, а также в зависимости от того, на кого они нацелены, но наличие пятиметровой книги удивило всех.

У Объединенных Арабских Эмиратов была отличная идея, которая заключалась в том, чтобы напечатать самую большую книгу в мире, поскольку она имеет размеры 5 на 8,06 метра (16,40 футов x 26,44 фута), весит около 1500 кг (3306 фунтов) и имеет 429 страниц.

Группа «Mshahed International» представила эту замечательную книгу 27 февраля 2012 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Книга была написана с помощью более 50 человек, участвовавших в ее создании, под названием «Это пророк Мухаммед». Его содержание представляет собой сборники историй, в которых рассказывается о «достижениях пророка ислама на протяжении всей жизни, а также о положительном влиянии ислама на международной и гуманитарной арене», упоминается на странице рекордов Гиннеса.

Венгрия также изо всех сил пыталась получить самую большую книгу, так как в 2010 году она усердно работала над созданием книги «Наше хрупкое природное наследие», которая была представлена в Синпетри и весила 240 килограммов. (Фото: EFE)

Но в прошлом эту войну выиграла другая страна, так как Венгрия также боролась за самую большую книгу, так как в 2010 году она усердно работала над созданием книги «Наше хрупкое природное наследие», которая была представлена в Синпетри и весила 240 килограммов.

Синпетри — небольшой городок на севере Венгрии с населением менее 300 человек, но с каждым разом туризм начал расти, потому что они сообщали, что у них самая большая книга.

Работа имеет размеры 4,18 х 3,77 метра, весит 1420 кг, имеет 346 страниц и была построена венгерским изобретателем Белой Варгой, его женой и 25 добровольцами.

Книга представляет собой путешествие с ярко выраженным экологическим характером по природным чудесам Венгрии и других частей земли. Для своего просмотра изобретателю пришлось прибегнуть к стойкам и ремням, которые поддерживают титанический вес обложек и страниц.

Венгерская книга использует специальные винты, чтобы сделать поворот возможным, а для переворачивания страницы требуется шесть человек и машина.

«Нам пришлось сделать уменьшенный экземпляр книги. Это было условие Гиннесса для рекорда. Он весит 11,4 кг. и полностью равен большому», — говорят ответственные за тех, кто в то время держал рекорд Гиннеса.

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