Это Chocobo GP: идеальные гонки для поклонников франшизы и некоторых неправильных решений

Франшиза Final Fantasy празднует 35-летие в течение 2022 года и является прекрасным поводом для фанатов насладиться различными впечатлениями от своей вселенной. В то время как многие ждут следующего большого выпуска главной саги, некоторые ностальгирующие могут сыграть в Chocobo GP, который стремится следовать традициям предыдущих гоночных игр с очаровательным талисманом.

Знатоки недвижимости воссоединятся с персонажами, которые вернутся непосредственно из Chocobo Racing, игры, первоначально выпущенной в 1999 году для первой PlayStation. Этот сиквел, в настоящее время эксклюзивный для Nintendo Switch, сохраняет формулу своего предшественника и добавляет небольшие инновации, а также обновляет всю графику, чтобы представить интенсивные гонки, полные сил и ярких цветов.

Первая противоположность названия появляется, когда мы понимаем, что персонажей, некоторые треки и другой контент можно разблокировать, только завершив сюжетный режим. Урок невозможно пропустить и научит игроков механике дрифта, которая не только позволяет лучше принимать различные повороты, но и получать более чем полезный импульс для завоевания позиций. Благодаря этой технике и различным возможностям, которые можно получить на трассе, любой игрок готов приступить к кампании или любому игровому режиму в названии.

Получение пары атак в гонке иногда может означать непреодолимое поражение (Фото: Square Enix)

В сюжетном режиме Chocobo GP есть небольшие кинематографические эффекты в новом визуальном стиле, но с 3D-персонажами, которые мастерски исполнены озвучивания. Можно сказать, что они слишком хороши для истории, в которой все, но абсолютно все, решается гонкой . Помимо того, что сюжет не является самой важной частью названия, кампания, которая может стать немного утомительной, удается развлекаться благодаря своим персонажам и юмору, который довольно часто ломает четвертую стену, с хорошими шутками и отсылками к другим впечатлениям Final Fantasy. Однако, если единственной целью игрока является разблокировка контента, это еще долгий путь.

Игровой процесс вполне доступен для всех, кто играл в любой другой картинг из разных игровых франшиз. Различные игровые режимы приглашают игроков участвовать в онлайн-гонках, тестироваться на время или участвовать в чемпионатах по четырем гонкам для одного или двух игроков на разделенном экране.

Каждый персонаж обладает своими особенными характеристиками, а также своими особыми способностями. В то время как некоторые уделяют приоритетное внимание скорости, другие ставят атаку или защиту во главу угла для победы. Кроме того, благодаря многочасовой игре и различным видам валюты в игре вы можете получить еще две машины для каждого персонажа. Эти новые версии имеют различные функции, изменяющие основные атрибуты. Таким образом, персонаж, который изначально быстр, может быть склонен к атаке со своей второй машиной. Цель состоит в том, чтобы все персонажи имели разные стили игры, но путь к ним чрезвычайно долгий из-за высокой стоимости и сложности получения этих монет.

В Chocobo GP есть режим игры для двух игроков с разделенным экраном, но в нем нет боевого режима или возможности добавлять больше участников (Фото: Square Enix)

Звездный режим назван в честь игры: Chocobo GP . Здесь игроки могут участвовать в соревновательных гонках с целью начисления очков и повышения уровня, потому что основное обновление формулы включает, к сожалению, микротранзакции. Как и большое количество игр в настоящее время, Chocobo GP стремится стать игрой как услугой и уже запустила свой первый сезон контента, где игроки смогут разблокировать персонажей, косметику и другие предметы, играя или используя реальные деньги.

Микротранзакции, возможно, не являются негативной вещью по своей природе, но правда в том, что Chocobo GP не предлагает столько контента, сколько оправдывает добавление функций и использование внутриигровых денег с момента их выпуска. Как только сюжетный режим закончится и сыграет несколько гонок с друзьями в ограниченных многопользовательских возможностях, титул больше ничего не даст. Завершение кампании открывает новый уровень сложности, который позволяет вам зарабатывать больше наград в магазине, но получить билеты, чтобы разблокировать эти предметы и косметику, может быть довольно сложной задачей.

В первом сезоне контента Chocobo GP уже присутствует Клауд в качестве главного героя и большое количество разблокируемых косметических средств. Чтобы получить эти награды, все, что вам нужно сделать, это соревноваться в основном режиме игры и повышать свой уровень в Season Pass, как это происходит во многих других современных видеоиграх. Понятно, что студия Square Enix сосредоточилась в основном на этом разделе названия, потому что в остальном опыте есть несколько вещей, которые нужно настроить.

Транспортные средства персонажей можно модифицировать новыми цветами краски и большим количеством наклеек, все предметы, доступные во внутриигровом магазине (Фото: Square Enix)

Игра в Chocobo GP в любом из ее режимов делает невозможным перезапуск гонки, заставляя игроков заканчивать или покидать их и начинать заново после прохождения различных меню и экранов загрузки. Хотя это не очень повторяющаяся функция, крайне странно, что гоночная видеоигра, выпущенная в 2022 году, не имеет такой опции в меню паузы.

С другой стороны, жанр картинговых гонок имеет все больше и больше экспонентов, и новые игры должны иметь элементы, которые их отличают. Chocobo GP имеет только микротранзакции и не самый привлекательный раздел для привлечения новых игроков. Стоит отметить, что игра в основном нравится поклонникам Final Fantasy и является эксклюзивной для Nintendo Switch, поэтому она ориентирована на довольно специфическую нишу, но с обещаниями, которые, возможно, не смогут выполнить эту ограниченную базу игроков.

Этот опыт идеально подходит для поклонников Final Fantasy, которые будут наслаждаться каждым подмигиванием, шуткой и локацией, посещенной на разных треках игры. Chocobo GP - достойное продолжение названия, которому более 20 лет, но в то же время неизбежно думать, что это мог быть гораздо более полный пакет с другим видением.

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