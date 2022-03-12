Они раздадут билеты на матч Перу — Парагвай в рамках кампании вакцинации

Лима, 11 марта Министерство здравоохранения Перу предложило раздать билеты на отборочный матч между Перу и Парагваем 29 марта в Лиме, чтобы стимулировать вакцинацию против COVID-19 среди несовершеннолетних и взрослых. «Чтобы мотивировать граждан посещать мобильные или стационарные центры вакцинации для завершения графика вакцинации по всей стране, Министерство здравоохранения и при поддержке Федерации футбола Перу мы запустили конкурс «Поощрение - это защита. Дополните свои дозы», - объявила директор по иммунизации Мария Елена Мартинес. Чиновник пояснил, что конкурс «наградит ответственных граждан, которые придут на вакцинацию и завершат свой график вакцинации, второй или третьей дозой бесплатными билетами на матч Перу и Парагвай, который состоится 29 марта». Соревнование предназначено для лиц старше 12 лет, которые прошли вакцинацию в период с 12 по 21 марта в бело-красной майке футбольной команды в любом центре вакцинации в стране. Иммунизированный человек должен поделиться фотографией или видео со своей карточкой вакцинации в своих социальных сетях с лозунгом поощрения кампании, и публикации, получившие наибольшую реакцию, будут участвовать в розыгрыше билетов. В Перу более 11 миллионов человек получили третью дозу вакцины против covid-19, что превышает 33% населения из 33 миллионов жителей. С помощью этой цифры стране удалось защитить с помощью бустерной дозы 67,34 процента уязвимого населения, людей старше 60 лет. Кроме того, по всей стране было применено более 64 миллионов вакцин против вируса, из которых 28 039 224 соответствуют первой дозе (85,53%) и 25 миллионов (76,19%) второй дозе. Что касается кампании вакцинации детей, то около трех миллионов доз уже введено детям в возрасте от 5 до 11 лет, из которых почти один миллион соответствует второй дозе. Но вакцинация несовершеннолетних на перуанской территории неравномерна, поскольку, хотя есть такие регионы, как Ика, где вакцинировано 67,14% детей или Кальяо с 67,1%, есть 16 регионов, где этот процент составляет менее 40% или даже менее 30%. По данным Министерства здравоохранения, это касается Уануко (29,82 процента), Амазонас (27,43 процента), Аякучо (27,35 процента), Пуно (21,61 процента) и Мадре-де-Диос (21,61 процента). ШЕФ ммр/ррт