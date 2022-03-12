Говорят, что Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие дни: подробности его прибытия в Испанию

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Real Madrid v Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 9, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Susana Vera

Серия между «Реалом» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов оставила за собой ряд ситуаций, которые вызвали революцию в европейском футболе. Дело в том, что после первого матча в Парке де лос Пренсес, в котором местные жители показали лучшую версию для победы по минимуму (1:0), матч-реванш станет одним из матчей, который запомнится как один из великих подвигов Меренгес в топ-клубном футбольном соревновании на континенте Эль-Вьехо.

Несмотря на то, что на первом этапе Килиан Мбаппе оказался на табло из-за гола Килиана Мбаппе, который поставил ключ 2:0 в пользу парижан, шквал трех голов Карима Бензема завершил возвращение Мадрида в раунд. После поражения во Франции и Испании вновь появились слухи об уходе нападающего чемпиона мира со сборной Франции в Россию 2018 года.

А за последние несколько часов появились новые подробности трансфера, которая может шокировать мировой футбол. По данным спортивной газеты Marca, Мбаппе может подписать свой приезд в «Реал Мадрид» в ближайшие несколько часов. «Если все пойдет по плану обеих сторон, в середине следующей недели будет подписано официальное соглашение, которое свяжет французского футболиста с белой командой», - заявил испанский полузащитник.

Таким образом, нападающий, ставший одним из лучших игроков мира за последнее время, покинет «Пари Сен-Жермен», чтобы осуществить свою мечту играть в Белом доме. Marca указывает, что переговоры между двумя сторонами активизировались в последние дни и что подписание может состояться в следующую пятницу, 18 марта.

Французский нападающий забил 14 голов в этом сезоне (REUTERS/Сюзана Вера)

Следует помнить, что с новыми правилами, установленными ФИФА, футболисты могут начать переговоры о возможном выходе из клуба, в котором они играют, за шесть месяцев до окончания облигации. Помимо возможного соглашения, испанская пресса ожидает, что прибытие 23-летнего игрока станет официальным только в конце этого сезона.

Еще одна информация, которая стала известна, - доход, который Мбаппе получит в Мадриде. Поскольку французский нападающий прибудет в свободном состоянии, Флорентино Пересу не придется платить ПСЖ определенную сумму денег, поэтому сам игрок получит бонус за подписание в размере от 60 до 80 миллионов евро. Кроме того, Белый дом будет выплачивать ему контракт на 25 миллионов долларов ежегодно в валюте Европейского союза.

Будучи одной из фигур в своей команде в Сантьяго Бернабеу, Мбаппе не смог сдержать разочарования в связи с поражением от команды Карло Анчелотти и последующим выбыванием из Лиги чемпионов. Французская звезда выразила свою печаль в посте в социальных сетях.

«Трудное время. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу», — призналась международная звезда, которая забила 14 голов в сезоне за команду под руководством Маурисио Почеттино.

«Сезон еще не закончился, и что бы ни случилось, мы останемся едиными и решительными до последнего матча. Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас, и тем, кто ездил в Мадрид», - добавил Мбаппе в последнем матче с майкой парижской команды в самом важном соревновании по клубному футболу в Европе.

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