Они ожидают, что совет МВФ одобрит соглашение, но с жалобами на отсутствие четкого плана: что думают страны G7

FOTO DE ARCHIVO: El canciller italiano Luigi Di Maio, la canciller canadiense Melanie Joly, el canciller francés Jean-Yves Le Drian, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, la canciller británica Liz Truss, la ministra alemana Annalena Baerbock y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell Fontelles asiste a una sesión plenaria de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del G7 en el Museo de Liverpool, en Liverpool, Reino Unido, el 11 de diciembre de 2021. REUTERS / Phil Noble / Pool

В своем обычном зале заседаний на 12-м этаже Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит соглашение с Аргентиной, но не избегая жалоб и скептицизма основных партнеров агентства по поводу местной экономической ситуации и отсутствия твердого плана.

Об этом Infobae сообщили источники, связанные с переговорами, которые уточнили, что совет директоров утвердит соглашение, достигнутое техническим персоналом, хотя времена в большей степени зависят от скорости работы Национального конгресса.

Дипломатический источник из страны G7 сообщил Infobae, что никто не хочет подталкивать Аргентину к дефолту, но уточнил, что критический настрой остается из-за отсутствия экономического плана, который позволяет привлекать реальные инвестиции без изменения правовых норм всякий раз, когда происходит смена правительства, высокий дефицит бюджета, проблемы с сокращением энергетических субсидий, чрезмерные барьеры для внешней торговли и отсутствие инфраструктуры для среднесрочных проектов.

Другой источник, получивший доступ к переговорам после договоренности между правительством и техническим персоналом на прошлой неделе, указал, что «Голландия и Япония могут вновь повторить свои жалобы на Аргентину в совете, в то время как Соединенные Штаты поддержат, хотя он уже попросил президента не повторять жест, говоря, что Вашингтон его не поддерживает».

Страны с наибольшим количеством голосов в совете МВФ Инфографика Марсело Регаладо Источник: МВФ

«Фернандес мог бы совершить ту же поездку, которую он совершил в Россию и Китай, но не сказав того, что он сказал о союзе с Путиным и расстоянии, которое он хочет взять от Вашингтона», - добавил он.

Во всяком случае, уточнил он, это не значит, что соглашение увязнет на правлении. «МВФ не захочет казаться причиной кризиса, даже если он не верит, что новая программа изменит ландшафт», - пояснил источник, добавив, что, хотя рост международной энергетики усложнит внешние счета Аргентины, в то же время налог будет повышен. доходы за счет увеличения сырья, экспортируемого страной.

В связи с этим бывший министр финансов Мигель Кигуэль сообщил Infobae, что соглашение, которое выиграло половину санкции в Палате депутатов, несмотря на то, что около 40 правительственных законодателей проголосовали против, она «пройдет гладко» через совет директоров, даже если будут жалобы из «какой-то европейской страны или Японии».

С другой стороны, он сказал, что «цена на энергию будет проблемой для фискальной цели; не столько для резервов, потому что цены на наши выставки также выросли, сколько что-то ударит».

Президенты Альберто Фернандес и Владимир Путин

Другой источник, имеющий прямой доступ к переговорщикам, отметил, что в МВФ «соглашение рассматривается как промежуточный кредит до 2024 года, единственный возможный с правительством, которое не имеет возможности или желания или политического капитала для проведения реформ или исправления структурных проблем».

«Альтернативой является дефолт - выход из дефолта займет не менее 6 месяцев, чего не будет у следующего правительства). Кроме того, фискальные и резервные целевые показатели (единственное, что актуально) подразумевают фискальную и валютную коррекцию, которую правительство в лучшем случае наполовину сделает в 2023 году, поэтому мы, скорее всего, достигнем 2023 года от отказа до отказа », - пояснил он.

Кроме того, информатор заявил, что «закон, утверждающий программу в Конгрессе, является изобретением министра экономики; Фонд не запрашивал закон и не вмешивался в его разработку. Теперь сотрудники надеются, что за спасение картофеля будет проголосовано что-то, особенно с учетом того, что после поездки Альберто в Россию мало доброй воли, которая осталась у директоров G7 в совете МВФ, исчезла. Они предпочли одобрение программы, но терпят одобрение заявки на новый кредит, что, скорее всего, выйдет», - заключил он.

В свою очередь, бывший представитель Аргентины в МВФ Эктор Торрес заявил, что спокойствие или отсутствие прохождения соглашения в справочнике «во многом зависит от того, что произойдет в Конгрессе».

«Это программа, которая вряд ли отвечает требованиям исключительного доступа (за исключением 1-го, возникла серьезная проблема с платежами). Выполнение второго (приемлемый или приемлемый долг, но без высокой вероятности) и третьего (перспективы получения и/или восстановления доступа к рынкам частного капитала) в основном зависит от выполнения четвертого требования (наличие у правительства институционального/политического потенциала и приверженности реализовать программу, поддерживаемую МВФ)», - пояснил он.

«Нет никаких перспектив, что программа создаст минимальную уверенность, необходимую для того, чтобы долг имел что-либо, даже если он будет минимальным с точки зрения устойчивости, или что у Аргентины есть отдаленная перспектива возвращения на рынок капитала», - сказал Эктор Торрес.

«Если одна часть Фронта всех голосует, закрыв нос, а другая сторона проголосует против (воздержалась или не явилась), а оппозиция проголосует «нам нужны доллары, но мы не поддерживаем программу», я думаю, что нет возможности утверждать, что четвертое требование было выполнено. Другими словами, нет никакой перспективы, что программа создаст минимальную уверенность, необходимую для того, чтобы долг имел что-либо, даже если он будет минимальным с точки зрения устойчивости, или что у Аргентины есть отдаленная перспектива возвращения на рынок капитала», - сказал Торрес.

С другой стороны, эксперт предположил, что после роста мировой энергетики в связи с российским вторжением в Украину «единственный способ «выполнить» цели программы — это гибко соблюдать сроки выполнения МВФ, а правительство гибко подходит к мерам, которые оно намеревается использовать для достижения крайних сроков оригиналов. Другими словами, должны быть более длительные сроки и более амбициозный рост цен».

Отношения с «большой семеркой»

Как подчеркнули Соединенные Штаты, представители G7 уже потеряли немного терпения, которое они испытывали к Аргентине. В этой связи экономист Марсело Элизондо сказал Infobae, что «Аргентина не имеет очень хороших двусторонних отношений ни с кем; даже с Бразилией или Уругваем, ее самыми традиционными партнерами, потому что это вызвало много смеха по вопросам, которые не являются стратегическими, но которые создали проблемы».

Джо Байден и Альберто Фернандес

«Отношения с Соединенными Штатами - это перетягивание каната, и я обе стороны терпим друг друга, потому что они не хотят порождать еще большее зло, но Соединенные Штаты не довольны Аргентиной из-за ее сетевых голосов за латиноамериканские автократии и за ее проявления против нее», - сказал эксперт по международным вопросам.

«В Соединенном Королевстве существует проблема Мальвинских островов, которая усугубилась, потому что правительство Макри инкапсулировало их, а это правительство вернуло их на передний план, хотя и менее агрессивным образом, чем в случае с Кристиной. В любом случае, почти нет отношений с Соединенным Королевством, которое предложило Меркосур зону свободной торговли, но Аргентина выступает против», — пояснил Элизондо.

Аналогичная ситуация существует и с Японией, которая «так же, как Южная Корея хочет соглашения о свободной торговле с Меркосур, но Аргентина против; более того, в конкретном случае Японии она является одним из самых жестких акционеров», добавил он.

Таким образом, Марсело Элизондо сказал: «У правительства нет больших друзей, даже с Китаем, с которым оно должно поддерживать связь с большинством, и, несмотря на наличие коммерческих интересов, Аргентина не смогла добиться снижения тарифа на аргентинские продукты», в другом примере неэффективность стратегии, которая отражается в доходах страны в меньшем размере долларов.

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