Они осуждают нарушения в мирных креслах в один день выборов в Колумбии

Богота, 12 марта Через день после выборов в законодательные органы Колумбии делегация международных профсоюзных наблюдателей осудила предполагаемые нарушения при голосовании в особых избирательных округах мира. Комиссия по наблюдению за выборами, состоящая из правозащитников и представителей профсоюзов из девяти стран Латинской Америки, Канады и Соединенных Штатов, отправилась в Колумбию по просьбе Национального комитета Паро, который стимулировал прошлогодние социальные протесты, чтобы отметить воскресные выборы новых членов Сената и Палаты представителей. На сегодняшний день, согласно полученным сообщениям, кандидатам на места мира не ясно, что такое перенос голосов из отдаленных сельских районов в место, где будут проводиться бюллетени. Жертвы вооруженного конфликта смогут впервые избрать в воскресенье по собственным спискам 16 членов Палаты представителей в избирательных округах, составленных из регионов, наиболее пострадавших от войны. Это специальные переходные избирательные округа, предусмотренные в соглашении, подписанном с бывшими партизанами FARC в ноябре 2016 года, в которых было зарегистрировано 398 кандидатов, которые будут избраны исключительно в сельских районах 167 муниципалитетов, наиболее пострадавших от конфликта, а не в городских районах. СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОПЕКИ НАД ГОЛОСАМИ «О безопасности передачи голосов из районов, которые находятся в восьми или десяти часах езды от городского центра, где будет проходить подсчет голосов», кандидаты спрашивали комитеты по мониторингу о логистике этой операции, «но они сами не знают» ответа, говорится в жалобах. «Никто не уверяет нас, что эти голоса не украдены или что они никогда не дойдут до места назначения», - сказал один из кандидатов, который предпочитает оставаться анонимным, цитируется в заявлении. Другие утверждения касаются регистрации избирательных бюллетеней, которые некоторые заявители делали в сельских районах в местах, отведенных для голосования, и которые, по всей видимости, были аннулированы Управлением регистратора, по мнению наблюдателей. Видимо, аннулирование избирательных бюллетеней было связано с тем, что в некоторых случаях перенос избирателей был настроен в пользу определенных кандидатов. «Эти и некоторые другие факты, о которых нам было известно, поставили бы под угрозу демократию, в которой должны состояться эти выборы», — осудила генеральный секретарь Глобального союза UNI Всемирной федерации профсоюзов Кристи Хоффман. ДРУГИЕ ЖАЛОБЫ Делегация также получила сообщения о том, что кандидаты, связанные с традиционными политическими партиями, были зарегистрированы для получения мест в мире, при этом увеличились финансовые ресурсы и «механизм для покупки голосов и других актов коррупции на выборах». Финансирование — еще одна жалоба кандидатов на специальные места мира. «Некоторые из нас даже не смогли получить денежный аванс не только из-за количества документов, которые банки и (государственный страховщик) La Previsora просили нас оплатить, но и из-за сумм полиса, который они требовали от нас заплатить», - сказал один из кандидатов. С другой стороны, согласно сообщениям, отсутствие безопасности не позволило кандидатам участвовать в избирательных кампаниях в некоторых сельских районах из-за присутствия вооруженных групп и отсутствия сопровождения со стороны армии. Эту незащищенность разделяют и кандидаты в Конгресс. ШЕФ лмг/джок/дмт