Они отменили концерт Эдгара Оцерански, выделенный за сексуальное домогательство к несовершеннолетним

Через социальные сети Национальная аудитория сообщила, что концерт Эдгара Океранского отменен. Подробности были опубликованы в социальных сетях после того, как певца и автора песен публично осудили за сексуальные домогательства.

Официальный аккаунт заведения в Twitter опубликовал заявление, в котором не указывались причины отмены шоу. В тексте также указывались места, куда должны пойти люди, у которых были билеты на концерт.

«Национальная аудитория сообщает, что концерт певца и автора песен Эдгара Оцеранского, запланированный на следующую среду, 16 марта в этом месте, отменен», - говорится в сообщении.

Обвинения в сексуальных домогательствах были распространены пользователем этой социальной сети, которая через свой аккаунт поделилась аудиозаписями, в которых певец и автор песен якобы раскрывает свой вкус к несовершеннолетним женщинам.

Обвинения были обнародованы в социальных сетях, где была опубликована аудиозапись, в которой певец и автор песен якобы раскрыл свой вкус к несовершеннолетним (Фото: Instagram)

«Я поехал в Испанию, чтобы дать несколько концертов, мне пришло в голову рассказать об одном из моих предпочтений, мне нравится разнообразие, верно? Я не боюсь, мне нравится разнообразие, но больше всего я предпочитаю девочек-подростков, верно? Что у них все еще есть лицо общественного служения, да, послушайте, лучше пойти на лодку за маленькой девочкой, чем за алкотестером, я знаю, что говорю вам. И девушки, которых вы видите, имя, ну, феминистки сказали мне: «Но дядя, как это возможно, что вам нравится 16», а мне из «ваш парень тоже любит их просто потому, что они не оставляют его в вашей стране, вот в чем разница»», - так называли предполагаемые слова Оцерански в аудио, которым поделился пользователь @anhele.

Кроме того, певец якобы признался, что говорил с матерью об отношениях с несовершеннолетним, и она сказала ему, что это извращение и преступление.

«Там я сказал: «Заблудись, возможно, преступление», моя мать юрист, поэтому я сказал: «преступление да, но это не извращение», я изучал психологию в UNAM, «это не извращение, это ранняя стимуляция», — говорит Оцеранский.

Молодая женщина сказала, что сама подтвердила предполагаемые слова певца и автора песен, потому что Океранский пытался ее придворить: «Откуда мне знать, что @EdgarOceransky домогался несовершеннолетних: потому что он «бросил волну» в меня и попросил «исполнить его фантазию» о сексе с несовершеннолетней, мне было 16 лет. Это еще не вся история, но я не готова ее рассказать», - добавила она.

Молодая женщина подтвердила, что певец и автор песен пытался ее судить (Фото: Twitter)

Кроме того, Анхеле отметил, что художник «пользуется своим положением власти»: «Я на сто процентов уверен, что жертв больше, надеюсь, этот твит найдет их».

До сих пор Эдгар Осерански ничего не говорил об обвинениях в жестоком обращении и домогательствах над несовершеннолетними.

Согласно Федеральному уголовному кодексу, статья 260 гласит: «Преступление сексуального надругательства совершается любым лицом, которое действует в отношении какого-либо лица без его согласия или обязывает его совершать сексуальные действия для себя или другого лица без цели совокупления. Любое лицо, совершившее это преступление, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет и штрафа на срок до двухсот дней».

В то время как статья 261 гласит: «Любое лицо, которое совершает преступление сексуального надругательства над лицом в возрасте до 15 лет или лицом, которое не способно понять смысл деяния, даже с его согласия, или которое по какой-либо причине не может сопротивляться ему или обязывает его совершить его сам или другое лицо, наказывается тюремным заключением на срок от шести до тринадцати лет и штрафом до пятисот дней».

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