Таковы результаты Melate в пятницу, 11 марта

Прогнозы государственной помощи Национальной лотереи (Lotenal) объявили победителей розыгрыша Melate на сегодня 11 марта.

Хорошо защитите свой билет, это очень важно, потому что это официальное доказательство того, что вы собираете деньги в случае выигрыша, храните их в надежном месте и позаботьтесь о том, чтобы с ним не обращались плохо.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня после соревнования, чтобы получить приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Розыгрыш: 3559

Дата: 11 марта

Выигрышная комбинация: 09, 17, 29, 37, 49 и 50

Чтобы увидеть розыгрыш этого и каждого из призов, присуждаемых Национальными лотерейными прогнозами, перейдите по этой ссылке ссылка.

Каждую среду, пятницу и воскресенье, после 21:00, объявляются победители розыгрыша Melate.

Ознакомьтесь с полным списком результатов тиражей Melate, количеством призов и выигранными суммами здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Мелате?

От 15 песо вы можете получить колесо Melate, с которым вы можете играть тремя разными способами. Колесо Melate состоит из пяти коробок по 56 чисел в каждой, поэтому вы можете играть до пяти различных комбинаций.

Выберите шесть чисел для каждого бокса, который вы хотите разыграть. Эти числа вам нужно будет найти в результатах, опубликованных Predictions.

Вы также можете сообщить цифры своему агенту прогноза, чтобы он мог поместить их в систему для вас, не используя руль.

Теперь, если вы не знаете, какой номер выбрать, вы можете оставить все на волю случая и попросить «Металлик», то есть система выбирает все шесть чисел для вас случайным образом.

Урна случайным образом выберет шесть сфер с соответствующими номерами. Чтобы выиграть, номера в вашем билете должны совпадать как минимум с двумя числами. Чем больше номеров совпадет, тем выше ваш приз.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованный институт Федеральной государственной администрации, который отвечает за проведение розыгрышей денежных призов, предназначенных для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и который переориентирован на добиваясь равенства, мексиканцы могут самостоятельно удовлетворять свои насущные потребности.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

Продолжайте читать:

Лотереи Мексика

Другие новости