Это колумбийские футболисты, забившие больше всего голов в Европе в сезоне 2021/22

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - Rangers v Crvena Zvezda - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 10, 2022 Rangers' Alfredo Morelos celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Carl Recine

Портал, специализирующийся на статистике и рыночных ценах в футболе «Transfermarkt», составил список 10 лучших колумбийских бомбардиров европейского футбола. Там был подтвержден великий момент Альфредо Морелоса в Шотландии, присутствие Дувана Сапаты было удивлено, несмотря на его долгое отсутствие из-за травмы, а некоторые имена, такие как Матео Касьерра и Оскар Эступиньян, удивили.

В случае с Морелосом нападающий «Рейнджерс» забил 19 голов после своего гола в Лиге Европы против Эстреллы Роя в Белграде. Это также позволило колумбийцу обыграть Радамеля Фалькао как лучшего бомбардира Колумбии в соревновании, а также сделать его лучшим латиноамериканцем.

За этим внимательно следит Луис Диас, который, хотя он едва забил два гола в Ливерпуле, его начало сезона с «Порту» в португальской лиге было блестящим и достаточным для того, чтобы занять второе место в таблице бомбардиров. Подиум завершает Луис Синистерра из города Фейеноорд в Нидерландах. Этот опытный вингер уже играл в сборной Колумбии с Рейнальдо Руэдой.

На ступеньке с 12 голами появляется нападающий «Аталанты» Дуван Сапата, который несколько месяцев не играл из-за травмы мышц, которая стала более сложной, чем ожидалось. Второе имя — настоящий сюрприз, ведь именно Оскар Эступиньян выступает за Виторию Гимарайнш в Португалии. Этот игрок провел пару сезонов с интересным средним бомбардиром.

Среди обычных игроков, вызываемых в сборную Колумбии, которые входят в десятку лучших, - Рафаэль Сантос Борре из «Айнтрахта» во Франкфурте. Командный игрок Депортиво Кали только что пропустил пенальти в середине недели в Лиге Европы, однако в последний день он забил победу над Гертой Берлин со счетом 4:1 на Олимпийском стадионе.

Со своей стороны Луис Мюриэль также блистал в Лиге Европы, где он снова стартовал после месяца отсутствия. Уроженец Сент-Томаса Атлантико забил дубль у Байер Леверкузен и дал голевую передачу в победе со счетом 3:1. Колумбийский, похоже, начнется 29-й день Серии А против Генуи.

Вот полный список из 10 колумбийских бомбардиров в сезоне 2021-2022 гг.:

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