22 арестованы за насилие в мексиканской партии Керетаро

Власти центрального штата Керетаро захватили еще восемь человек для жестокой драки в матче профессиональной футбольной лиги неделю назад, в результате чего общее число задержанных достигло 22 человек.

Прокуратура Керетаро сообщила в эту субботу в заявлении, что с пятницы они арестовали четырех человек, еще одного сдались и трое других были захвачены в четверг.

В среду поступили сообщения о первых 14 арестах.

В прошлую субботу в матче между «Галлос Бланкос» из Керетаро и «Зоррос» из Атласа местный бар бросился против посетителей в жестокой драке, редко встречающейся в мексиканском футболе, и 26 человек получили травмы.

Прокуратура подробно описала в заявлении, что судья выдал в общей сложности 40 ордеров на арест подозреваемых, причастных к этим событиям, произошедшим на стадионе «Ла Коррегидора».

Мексиканская федерация футбола санкционировала Керетаро один год для игры в качестве дома за закрытыми дверями, в то время как организованные ею бары не смогут посещать стадионы в течение трех лет в качестве посетителей и одного года в качестве местного жителя.

Команда также была оштрафована на сумму около 70 200 долларов, ее менеджеры были запрещены на пять лет, а владельцы должны были продать оборудование в течение года.

Бары Атласа, действующего чемпиона лиги, были наказаны запретом посещать стадион в качестве посетителей в течение шести месяцев.

Матч, соответствующий 9-му матчу турнира Clausura-2022, был приостановлен на 62-й минуте, когда Атлас выиграл со счетом 1:0 и получил три очка матча.

После паузы до конца дня лига возобновила свои встречи матчем между Некакса и Керетаро в городе Агуаскальентес (север), который прошел без зрителей и с жесткими мерами безопасности.

На других стадионах запрещены организованные бары, как в случае с Халиско, домом «Чивас» в Гвадалахаре, где в эту субботу проходит «Агилас» дель Америка, классика мексиканского футбола.

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