Ватикан считает изгнание нунция в Никарагуа «серьезным и неоправданным»

Ватикан, 12 марта Ватикан сегодня приписывает правительству Никарагуа изгнание апостольского нунция в этой стране монсеньора Вальдемара Станислава Зоммертага, работу которого он защищал, и считал это «серьезным и неоправданным» навязыванием. «Святейший Престол с удивлением и прискорбием получил сообщение о том, что правительство Никарагуа решило отозвать одобрение (согласие) Его Превосходительства Монса. Вальдемар Станислав Зоммертаг, апостольский нунций в Манагуа с 2018 года, навязывая, что он покинет страну сразу после уведомления его об этой мере», - говорится в заявлении. В прошлый понедельник апостольский нунций в Никарагуа сообщил, что ее представитель в Манагуа, польский Соммертаг, «отсутствует в стране» и что секретарь Монсеньор Марсель Мбайе Диуф находится на переднем крае, не уточнив причин. Святой Престол подчеркнул, что это положение «непонятно», поскольку во время своей дипломатической миссии монсеньор «неустанно трудился на благо Церкви и никарагуанского народа, особенно для наиболее уязвимых». Он делал это «всегда стремясь развивать хорошие отношения между Апостольским престолом и никарагуанскими властями». «Его участие в качестве свидетеля и компаньона за столом национального диалога между правительством и политической оппозицией заслуживает особого упоминания в связи с национальным примирением и освобождением политических заключенных», - заявил Святой Престол. В заключение он заявил: «Будучи убежденным в том, что это серьезное и неоправданное одностороннее решение не отражает чувства глубоко христианского народа Никарагуа, Святейший Престол хотел бы подтвердить свое полное доверие Папскому представителю». Нунций прибыл в Манагуа в 2018 году, когда антиправительственные демонстрации потрясли страну и вызвали репрессии режима президента Даниэля Ортеги. Четыре года спустя дипломат Ватикана внезапно уезжает, без указания нунциатуры, временно или навсегда. Президент Никарагуанской епископальной конференции епископа Карлоса Эррера сообщил 10 каналу, что Папа Франциск отозвал нунция, потому что «не было хороших отношений» с правительством. «Не было хороших отношений (с правительством), поэтому папа (Франциск) решил (Зоммертаг) отказаться от этой функции. Были определенные ограничения, тогда, если нет связи, какой смысл быть в роли дипломата», — сказал епископ. В ноябре прошлого года, через несколько дней после неоднозначных всеобщих выборов, правительство указом аннулировало должность «дуайена дипломатического корпуса», которая с 2000 года принадлежала апостольскому нунцию, представителю Святого Престола. Нунцио Соммертаг вместе с бывшим министром обороны Уругвая Луисом Анхелем Росадильей участвовал в качестве свидетелей, представляющих Ватикан и Организацию американских государств (ОАГ), соответственно, за столом переговоров между исполнительной властью Ортеги и оппозиционным Гражданским альянсом за справедливость и демократию. 30 июля 2019 года правительство Ортеги закрыло стол переговоров с Гражданским альянсом, чтобы найти выход из кризиса, который страна переживает с апреля 2018 года, несмотря на призывы ОАГ, Европейского союза, никарагуанских епископов, армии и других секторов. Ортега, который был переизбран на ноябрьских выборах на фоне вопросов легитимности и со своими главными соперниками в тюрьме, начал свою кампанию 4 октября, назвав никарагуанских епископов, выступавших в качестве посредников, «террористами». Сандинистский лидер назвал их «водителями переворота» и обвинил в том, что они являются сообщниками внутренних сил и международных группировок, которые, по его мнению, действуют в Никарагуа, чтобы свергнуть его. Отношения между сандинистами и католической церковью в Никарагуа на протяжении последних 43 лет характеризовались трениями и недоверием. Со своей стороны, изгнанный никарагуанский священник Эдвин Роман, который очень критично относится к Ортегу и племяннику революционера Аугусто К. Сандино, заявил, что нунций Соммертаг «нанес большой вред стране и католической церкви», связавшись с «диктаторским режимом». ШЕФ г/амг