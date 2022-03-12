Стартеры камбэка против ПСЖ повышают темп мышления о Майорке

Мадрид, 12 марта, Реал Мадрид завершил свою вторую тренировку после возвращения Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», с целью следующего матча понедельника против Майорки, для которого итальянец Карло Анчелотти продолжает иметь весь свой состав, со стартерами в прошлую среду работая в том же темпе, что и остальные. Это подтверждает, что француз Карим Бензема, бразильский Эдер Милитао и испанец Начо Фернандес находятся в идеальном состоянии для участия в чемпионате. После окончания матча с ПСЖ в пятницу они провели восстановительную работу, а в эту субботу тренировались в обычном режиме. Таким образом, второй день подряд и второй день в течение сезона Анчелотти смог рассчитывать на всю свою команду. Отличная новость, которая добавляет эйфории игрокам и тренерскому штабу после завершения раунда плей-офф раунда «Чемпионы» из 16. Но они изменили свой менталитет и взяли на себя важные обязательства в понедельник во время визита на Майорку в Ла Лигу Сантандер, в котором они опередили своего ближайшего преследователя, Севилью на восемь очков. «Это Лига, нам нужны очки, у нас есть преимущество, но мы должны оставаться такими. После матча с ПСЖ у нас появилось много уверенности, но теперь это лига, это что-то другое и еще один соперник, и мы должны идти на это», - проанализировал Бензема о матче словами, представленными на сайте клуба. ШЕФ 1011880 омб/арх