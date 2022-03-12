Сериал посвящен тонкостях новой экономики в США.

Theranos, WeWork, Uber и их основатели, упавшие с пьедестала гуру, а также все тонкости компаний в новой экономике стали новой манной для телесериалов.

Распространен с 3 марта в США на платформе Hulu, The Dropout в форме фантастики реконструирует историю Theranos, стартапа из Кремниевой долины, который обещал революционизировать анализ крови, но так и не выполнил своих обещаний.

Ее основатель Элизабет Холмс, которая стала самой молодой женщиной-миллионером, сделанной самостоятельно, в январе была признана виновной присяжными в обмане своих инвесторов.

За неделю до The Dropout платформа Showtime запустила Super Pumped - серию о подъеме Uber и падении его основателя Трэвиса Каланика, которому пришлось уйти в отставку в 2017 году после разоблачений жестокой практики управления и умножения эпизодов сексуальных и моральных домогательств в его компании.

Apple TV не отстает. По состоянию на 18 марта он представляет WeScrashed, восьмисерийную фантастику о другом флагмане «экономики концертов», компании по аренде общих офисов WeWork, и ее эксцентричном основателе Адаме Неймане, уволенном в 2019 году за его спорное управление.

После многих лет, потраченных на борьбу с преступностью, судебными ошибками или за кулисами спортивных успехов, продюсеры сериалов теперь не жалеют ресурсов для реальных историй, вдохновленных современной экономикой.

- «Необычное» —

Для Дэвида Брауна, экономического журналиста и рассказчика подкаста WeCrashed (Wondery), который вдохновил сериал, новинка во многом связана с тотальной конкуренцией между стриминговыми платформами, которые «стремятся рассказать все более уникальные истории», чтобы остаться в игре.

Как и WeBrashed, The Dropout основан на одноименном подкасте о деле Theranos, подготовленном ABC News.

«Мир бизнеса идеален, потому что за каждой великой историей компании скрывается невероятная история человеческих битв», — объясняет AFP Браун, который также ведет подкаст Business Wars.

По его словам, общая точка между Theranos, WeWork, Uber заключается в том, что впереди у них были «персонажи из обычного». «Публика любит наблюдать за падением гигантов и титанов».

Аманда Сейфрид, играющая Элизабет Холмс в фильме «Отсев», подчеркнула «отчаянную потребность понять» персонажа. Тот, кто с непревзойденной дерзостью оставил учебу в Стэнфордском университете, чтобы основать Тераноса в возрасте 19 лет, сумел вступить в свой совет директоров бывших госсекретарей и министров обороны США - Генри Киссинджера, Джорджа Шульца и Джима Мэттиса - и скопировал обложки экономических журналов.

«Способность этих персонажей мистифицировать себя и занять то же место, что и боги в нашем обществе, — объясняет в New York Times Дэвид Левьен, один из сценаристов и продюсеров Super Pumped.

- Высокая шея —

Но Аманда Сейфрид также выделяет слабости Холмса, который всегда носил футболки с водолазкой, как и его модель, покойный покровитель Apple Стив Джобс, и даже менял голос, что сделало более серьезным завоевание авторитета.

Сериал также исследует перспективный полет Theranos, который продолжал собирать средства, несмотря на неудачи прототипов анализаторов крови, тяжелые последствия для пациентов и токсичную среду, которая преобладала в компании.

В WeWork Адам Нейман, которого играет Джаред Лето, раздражает не меньше, чем соблазняет. Гламурная пара, которую он строит со своей женой Ребеккой, которую играет Энн Хэтэуэй, также фигурирует в сериале.

Но «чтобы создать такой пузырь, как WeWork, нужно много людей. Он не просто человек», — подчеркнул один из создателей Дрю Кревелло, для которого сериал — еще и «обвинение» в излишествах «экосистемы венчурного капитала».

Дэвид Браун по-прежнему скептически относится к идее о том, что аппетит к этим сериалам отражает вопрос об экономической системе.

«Самые захватывающие истории — это то, что они говорят о том, как мы видим мир. Но прежде всего, это интересные истории», — оправдывает он.

И на этом все не заканчивается. HBO недавно анонсировал сериал о гиганте Facebook «Машина судного дня».

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