Русский медведь хочет летать и ломать все на своем пути

23/01/2017 Aviones rusos bombardean objetivos de Estado Islámico en Siria POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA SIRIA INTERNACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA

Где самолеты? Это вопрос, который аналитики задали себе через два-три дня после начала российского вторжения в Украину. Это был один из самых больших сюрпризов начального этапа: неспособность истребительно-бомбардировочного флота ВКС России установить превосходство в воздухе или развернуть значительную боевую мощь в поддержку малоэффективных российских сухопутных войск. Проблемы материально-технического обеспечения и развертывания, которые наблюдались на земле, воспроизводились в воздухе. Пятнадцать дней спустя кажется, что русский медведь наконец-то готов к полету и в ближайшие несколько часов начнется с тяжелой бомбардировки с воздуха против обороны крупных украинских городов.

Военные стратеги Кремля запланировали в первый день действий серию крупномасштабных российских воздушных операций, которые последуют за первыми ударами крейсеров и баллистических ракет. Она так и не материализовалась. Первоначальный анализ возможных причин этого сбоя, проведенный Королевским институтом объединенной службы (RUSI) в Лондоне, выявил три возможные причины отказа:

1) Трудности России в деконфигурации батарей зенитных ракет (ЗРК), которые могут привести к сбитию самолетов «дружественным огнем».

2) Отсутствие высокоточных управляемых боеприпасов для проведения целенаправленных бомбардировок.

3) Ограниченное количество пилотов, обладающих необходимым опытом для проведения точных атак в поддержку начальных наземных операций из-за низкого среднего летного часа обучения ВКС из-за сокращения бюджета.

Первая бомбардировка Киева российскими войсками. Это были первые запуски дистанционно управляемых ракет с самолетов, которые вскоре исчезли. (Твиттер)

Российские быстрые истребители совершали ограниченные вылеты в воздушное пространство Украины, в одиночку или парами, всегда на малой высоте и особенно ночью, чтобы минимизировать потери от украинских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и наземного огня.

И все это еще более необъяснимо, если учесть, что Россия с 2010 года провела впечатляющую модернизацию своего боевого флота. Согласно отчету Jane's, самого престижного в мире издания об обороне, ВКС приобрела около 350 самолетов, в том числе истребители превосходства в воздухе Су-35С, многоцелевые истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34. Она также провела масштабную модернизационную кампанию по модернизации около 110 перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ «Микоян» и меньшего числа штурмовиков Су-25СМ.

Россия располагает примерно 300 современными военными самолетами, обычно размещенными в Западном и Южном военных округах, что входит в сферу действия Украины, а также перебазировала корабли из других частей России в рамках наращивания военного потенциала до вторжения. «Понятно, что было намерение, по крайней мере, указать на его использование, особенно в свете российского военного вмешательства в Сирию с 2015 года, которое характеризуется интенсивным использованием самолетов ВКС для боевого воздушного патрулирования и ударных задач», - написал Джастин Бронк, аналитик институт РУСИ и один из самых высоких специалистов в вооруженных силах России.

Путин на военном самолете, пролетающем над Нальчиком, столицей российской республики Кабардино-Балкария, во время воздушных учений под руководством российского лидера. ЕФЕ/МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ /РИА НОВОСТИ/КРЕМЛЕВСКИЙ БАССЕЙН

Поскольку российское сухопутное наступление пытается продвинуться на север и восток Украины, а украинские войска продолжают нести большие потери транспортных средств и личного состава, отсутствие российской авиации до сих пор рассматривается как настоящая загадка. Прежде всего, в свете того факта, что спустя две недели они, похоже, наконец готовы начать массированную бомбардировку.

Один из возможных аргументов заключается в том, что истребительный флот ВКС находится в резерве, потенциально в качестве сдерживающего фактора против прямого вмешательства сил НАТО. Роб Ли, специалист Института исследований внешней политики, не согласен с этим объяснением. «Если российские военно-воздушные силы способны проводить масштабные боевые операции, чтобы быстро установить превосходство в воздухе над Украиной, то, не сделав этого, это ослабляет свою потенциальную сдерживающую ценность против сил НАТО, а не сохраняет ее», - написал он в статье, широко распространенной в социальных сетях. «Неспособность российской армии, которой так опасаются, быстро сокрушить гораздо меньшие и плохо расположенные украинские силы и большие потери современной техники и личного состава уже серьезно подорвали международное представление об обычной военной мощи России. С точки зрения сдерживания НАТО у Генерального штаба России и Кремля есть все основания использовать свои военно-воздушные силы в полной мере для восстановления утраченного доверия».

Еще одно объяснение состоит в том, что из-за относительно низкой доли российского авиапарка, который может эффективно использовать высокоточные управляемые боеприпасы, ударов крупномасштабных бомб и неуправляемых ракет удалось избежать, чтобы не повредить критически важную инфраструктуру, которую Россия надеется завоевать и использовать. Можно также истолковать, что цель заключалась в том, чтобы свести к минимуму количество жертв среди гражданского населения Украины. Теория, которая быстро рушится после ужасных сцен нападений на рожениц, новорожденных и основных центров водоснабжения и электричества, осуществленных с применением тяжелой артиллерии и крылатых ракет против нескольких закрытых городов, особенно Харькова и Мариуполя.

Существует еще одна теория, согласно которой российские командиры не готовы рисковать большими потерями из-за своих дорогих и престижных быстрых истребителей-бомбардировщиков. Специалисты говорят о «низкой толерантности к риску». «В этом тоже нет смысла», — сказал Джастин Бронк из Института RUSI. «За неделю российские сухопутные войска потеряли сотни современных танков, бронетранспортеров, систем ПВО малой и средней дальности и тысячи солдат, в том числе непропорционально большое количество элитных десантников и спецназа. Российскую экономику быстро душат разрушительные санкции, а российские лидеры уничтожили свои тщательно разработанные сети влияния и альянсы по всей Европе и остальному миру. Короче говоря, Кремль рискует всем: удерживать военно-воздушные силы во избежание потерь в этом контексте бессмысленно».

Развертывание современных российских самолетов МИГ, которые были выпущены во время российской интервенции в Сирию и теперь собираются начать бомбардировки Украины. (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ)

На этом фоне остается один простой вывод: российские ВВС не имеют возможности планировать, сообщать и выполнять сложные крупномасштабные воздушные операции. Следует иметь в виду, что в Сирии даже в самых сложных операциях против Идлиба в 2015 году он действовал только с самолетами небольшими группами не более четырех кораблей. Аналитики отмечают, что даже во время громоздких парадов над Красной площадью в День Победы самолеты ВКС делают это парами или группами не более пяти кораблей. Это означает, что операционные менеджеры компании имеют очень мало практического опыта в планировании сложных воздушных операций с участием десятков или сотен самолетов и вертолетов. Бригадиры не имеют опыта эксплуатации объединенных центров воздушных операций, подобных тем, которые использовались в военных операциях Запада над Ираком, Балканами, Ливией, Афганистаном и Сирией за последние 20 лет.

Дэвид Дептула, отставной трехзвездочный генерал ВВС США, который отвечал за операции в «бесполетных зонах» на севере Ирака, объяснил агентству Рейтер, что «большинство российских пилотов имеют около 100 летных часов в год, а во многих случаях и меньше, примерно половину от тех, которые летают большинство российских пилотов ВВС НАТО». Он пояснил, что «им также не хватает сопоставимых современных тренажеров для обучения и отработки передовой тактики в сложных условиях. Количество летных часов, получаемых российскими летчиками-истребителями, также значительно менее ценно для подготовки пилотов к сложным воздушным операциям, чем часы, налетаемые силами НАТО».

В Западных военно-воздушных силах, таких как ВВС Великобритании и ВВС США, пилоты проходят тщательную подготовку для выполнения сложных вылетов в неблагоприятных погодных условиях, на низких уровнях и против реальных и смоделированных наземных и воздушных угроз. «Чтобы преодолеть передовую подготовку быстроходных самолетов, — поясняет руководство НАТО, — они должны быть в состоянии сделать это надежно и, таким образом, достичь целей в течение пяти-десяти секунд от запланированного времени. Это жизненно важный навык для фронтовых миссий, позволяющий нескольким элементам безопасно и эффективно чередовать свои маневры и атаки даже под огнем и в условиях плохой видимости. Это также требует много времени для тренировок и регулярных полетов в реальном времени и на симуляторе, чтобы не отставать».

Европейские генералы авиации, отвечающие за воздушные операции объединенных вооруженных сил, считают, что «Россия не имеет доступа к архитектуре учений и учений, которая может конкурировать с военно-воздушными силами НАТО, которые обычно проходят подготовку на хорошо оснащенных стрельбищах в Средиземном море, Северное море, Канада и Соединенные Штаты. Россия также не имеет эквивалента сложным крупномасштабным воздушным учениям с реалистичной имитацией угроз, которые ежегодно проводят члены НАТО, наиболее известными из которых являются красные флаги. Поэтому неудивительно, что большинству российских пилотов недостает компетентности для эффективной работы в составе крупных смешанных формирований, выполняющих сложные и динамичные миссии под огнем».

Российские самолеты Ту-160 и Ту-22М3 пролетели над Красной площадью во время парада Победы 2020 года в Москве. Павел Головкин/Пул через REUTERS

Конечно, в Украине российская авиация не сталкивается с очень мощным противником. Им следовало сравнительно просто добиться превосходства в воздухе над захваченной страной. Небольшое количество украинских истребителей, которые осуществляют героические усилия по противовоздушной обороне над своими городами, вынуждены действовать на малых высотах, чтобы не попасть под удары российских ЗРК большой дальности и, следовательно, обладают сравнительно ограниченным потенциалом сопротивления. «Российским истребителям должно быть относительно легко подавить их полетами с заподлицо, поскольку их гораздо больше, они лучше вооружены и более продвинуты и развернуты вокруг украинских границ», — сказал британский аналитик.

Украинские мобильные ЗРК средней и малой дальности, такие как SA-11 и SA-15, которые когда-то были проданы россиянами и поэтому идентичны двум силам, за эти 15 дней успешно атаковали российские вертолеты и скоростные самолеты. Хотя следует иметь в виду, что российские штурмовики летают на средней или большой высоте, делают это с помощью истребителей сопровождения, способных быстро обнаруживать и атаковать любые украинские ЗРК, которые сообщают о своей позиции при стрельбе по ним. «Они могли потерять самолеты в процессе, но смогли бы сократить оставшиеся ЗРК и быстро установить превосходство в воздухе», — писал аналитик Джастин Бронк.

В ближайшие часы мы обязательно увидим впечатляющие воздушные бои над Украиной. Российские самолеты пролетают на огромной скорости над своими целями, а украинские солдаты запускают переносные ракеты «Игла» и «Стингер», которые достигают сотни единиц военной помощи, которую им оказывают европейские страны. Появятся также образы смерти и разрушения, которые способны спровоцировать эти корабли. Если россиянам, наконец, удастся ввести все свои воздушные мощности в эксплуатацию, это будет бойня.

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