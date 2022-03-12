Политическая ткань, с помощью которой они будут покупать голоса в Атлантике за Алекса Чара

Менее чем за день до выборов в законодательные органы и межпартийных консультаций, которые пройдут в Колумбии, цифровые СМИ La Silla Vacía из первых уст узнали, как будут проходить встречи в Барранкилье, чтобы согласиться купить голоса в пользу предварительного кандидата в президенты Республики со стороны Команда Колумбии, Алехандро Алекс Чар.

В ходе расследования, проведенного журналистами Лаурой Ардила Арриета и Эвер Мехия, выяснилось, что член парламента от Харисты Гонсало Бауте, сенатор-консерватор Эфраин Хосе «Финчо» Сепеда и член совета Самуэль Марино, сын бывшего советника-консерватора Рубена Марино, встретились с группой граждан в одном из свойства последнего, чтобы «сбалансировать» стратегию, чтобы заручиться голосами в пользу Char в это воскресенье и какова будет сумма, которая будет предоставлена для них.

Согласно сообщению коммуникаторов La Silla Vacía, встреча состоялась в компании Globos Rumatex, принадлежащей бывшему советнику Рубену Марино, расположенной на 75-й улице с Carrera 72 в районе Ла-Консепсьон в Барранкилье.

Там, согласно исследованию того же СМИ, собралось около 100 человек, чтобы получить инструкции о работе, которую им придется выполнять на избирательных участках в это воскресенье, 13 марта, в обмен на 90 тысяч долларов, обещанных каждому из них, как сообщила мать молодого помощника La Silla Vacía.

Согласно сообщению журналистов, спустя несколько минут Баут пояснил, что собравшиеся там люди будут следить за тем, чтобы руководители районов выполнили согласованное количество голосов. Это означает, что так называемые «контролеры» установят 13 марта вблизи избирательных участков «выездную команду», где каждый лидер должен будет принимать избирателей, которых он получил.

В этих «командировочных коммандос» надзиратели вычеркивают имя и удостоверение личности каждого из избирателей, которых они имеют в реестре, и обязательно напомнят им, за кого они должны голосовать, чтобы получить финансовое вознаграждение в конце дня: Чаром для межпартийных консультаций и Сенатом и Палата представителей от кандидатов от Консервативной партии Финчо Сепеда и Армандо Забараин соответственно.

На изображении Алекс Чар во время регистрации своей президентской предкандидатуры. Фото: Колпренса

В общей сложности, по словам советника Марино, во время встречи будет около 650 контролеров, которые будут следить за работой руководителей районов во время выборов и которые, кроме того, будут отвечать за отчетность перед теми лидерами, которые голосуют за других кандидатов, как это было зафиксировано теми же СМИ аутлет.

По словам журналистов La Silla Vacía, в конце мероприятия участники получили «предвыборный набор», который включал акриловую доску, образцы карточек из Сената, Палаты представителей и межпартийных консультаций, а также пропаганду от Чара и Консервативной партии, которая станет их рабочим вкладом во время день выборов.

Узнав факты, коммуникаторы связались с некоторыми из вовлеченных лиц, чтобы получить их версию вопроса. Советник Самуэль Марино заявил, что не понимает выдвинутых ему обвинений, поскольку заверил, что встречи, которые они провели, были исключительно для информирования избирателей о правильном способе голосования.

Со своей стороны, депутат от церкви Гонсало Бауте сказал La Silla Vacia, что он присутствовал на мероприятии только потому, что его пригласили «продвигать имя Алекса (Чар)» и что он не знал о фактах, по которым его допрашивали. Между тем, кандидат в Палату представителей от Консервативной партии Армандо Забарайн признал СМИ, что мариносы голосуют за него, но, как и другие, он заявил, что не знает рамок для покупки голосов. «Я не мог совместить это с чем-то незаконным», — сказал Забаран журналистам.

После того, как цифровые СМИ опубликовали исследование, в социальных сетях они также осудили, что в столичной школе Соледад 2000 в детских тетрадях размещалась реклама, чтобы проголосовать за Алекса Чара. Вот изображение:

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На данный момент Алекс Чар не прокомментировал эти обвинения в его адрес за покупку голосов в его пользу в Атлантике.





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