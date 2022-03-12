Блюдо из пасты в Италии дорожает

Рим, 12 марта Паста или пицца являются другими флагами Италии, но наслаждаться этими блюдами становится все дороже из-за роста цен на энергоносители и беспокойного мирового рынка сырья, а теперь и из-за войны в Украине. «Цены на макаронные изделия в супермаркете выросли в результате роста цен на твердую пшеницу с октября прошлого года. Сырье, энергия, транспорт и все необходимое для доставки на полки увеличилось», - объясняет Efe Андреа Пазини, директор сектора зерновых Итальянского сельскохозяйственного консорциума (CAI). ИНФЛЯЦИЯ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ Слово «инфляция» все чаще находит отклик в итальянских магазинах, барах и ресторанах. Например, ночной кофе эспрессо пошел от обычных восьмидесяти центов в Риме до круглого евро, к большому удивлению прихожан. «Нам придется поднять цены, потому что в противном случае мы не выживем», - признает Мауро Эфе в отставке, возглавляя продуктовый магазин в римском квартале Прати. Уже несколько дней печи, которые поставляют хлеб, макароны, печенье или выпечку в свой магазин, Macelleria Bordiga, предупреждают, что цены вырастут «на 25-30%», потому что мука зашкаливает, и это уже влияет на карман. Это явление особенно омрачено энергетическим кризисом, охватившим европейский континент. В Италии цены претерпели восьмое повышение подряд в феврале, поднявшись на 5,7%, что не наблюдалось с 1995 года, но особенно на жилье, воду, электричество и топливо резко выросли на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального института статистики, транспорт (9,0%), продукты питания (4,9%) и общественное питание (4,0%) также были дороже. ПОЛЕТ СПАГЕТТИ Инфляция также бьет по знаменитым макаронам. В ассоциации Unione Italiana Food они предупреждают, что их производители, охватывающие более 120 компаний, многие долгожители и члены семей, насчитывающие более 10 000 сотрудников, «переживают беспрецедентный кризис». Цена на твердую пшеницу, используемую в этом деликатесе, была стабильной в течение «нескольких недель», но за последний год увеличилась на 80% из-за изменений климата и урожая, международных спекуляций и накопления запасов некоторыми державами. Эскалация энергопотребления также зависит от того, что мельницам и сушилкам требуется много электроэнергии, говорит Пасини, а также увеличение упаковки и масла, и в этом смысле российский кризис ознаменует собой ближайшие месяцы. Дело в том, что «Bel Paese» особенно чувствителен к взлетам и падениям международного рынка, потому что, хотя он производит, продает и может похвастаться пастой или пиццей, его приготовление во многом зависит от полей других широт. В частности, Италия импортирует 64 процента обычной пшеницы, которую она использует для производства хлеба или сладостей, 44 процента дурума, необходимого для производства макарон, 47 процентов кукурузы и 73 процента своих соевых бобов, два последних из которых необходимы для питания животных, поясняют в CAI. ТЯЖЕСТЬ УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ Поэтому война, вызванная вторжением России в Украину, также не помогает облегчить ситуацию, усугубляемую в свою очередь экономическими санкциями, введенными другими державами, такими как Европейский союз или Соединенные Штаты, против режима Владимира Путина. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина - пятым, на долю которой приходится более трети мирового экспорта зерна, а первая также является крупнейшим производителем удобрений, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Влияние этого конфликта на стол итальянцев варьируется в зависимости от продуктов питания: что касается зерна дурум, оно будет «крайне незначительным», поскольку в 2021 году оно не импортировалось из Украины, а из России составляло менее 3%. Но все меняется с пшеничной мукой, из которой изготавливают хлеб, десерты, пиццу или корма для животных и из которой Украина является одним из основных производителей. «В глобальной экономике колебание одного товара отталкивает другие», - сказал секретарь итальянского Pasteros Луиджи Криштиану Лауренца в заявлении: «Мы не можем исключить, что конфликт косвенно влияет и на макаронные изделия», - подчеркивает он. В любом случае, с начала войны цены на мягкое зерно выросли на 12%, а на кукурузу — на 14,5%. В качестве решения Coldiretti, крупнейшая фермерская ассоциация в стране, заявляет, что готова выращивать дополнительно 75 миллионов центнеров кукурузы и пшеницы, чтобы облегчить «трудности с иностранными поставками, вызванные войной». Гонсало Санчес и Андреа Куэста