Последний король: когда и где смотреть премьеру сериала Висенте Фернандеса

Премьера сериала El último rey состоится в следующий понедельник, 14 марта, на канале Las Estrellas в 20:30, в этой постановке Хуана Осорио будет показана жизнь Висенте Фернандеса с точки зрения Ольги Ворнат, автора несанкционированной биографии певца.

Некоторые таланты, которые будут участвовать в этой биосерии: Пабло Монтеро в роли Висенте Фернандеса, Сезар Эвора, Анжелика Арагон в роли Далии, Алехандра Амбрози в роли доньи Паула Гомес, матери Висенте Фернандеса.

С другой стороны, актер Хесус Море сыграет Херардо Фернандеса, а Эмилио Осорио даст жизнь Алехандро Фернандесу в юном возрасте и который сыграет его во взрослом возрасте — Винс Миранда.

Первые изображения Пабло Монтеро в роли Висенте Фернандеса в биосерии по мотивам «Последнего короля». (Скриншот: Окно/ YouTube)

После прискорбной смерти Висенте Фернандеса 12 декабря в возрасте 81 года Хоакин Лопес-Дорига объявил, что Televisa и Univision готовят большой сюрприз для фанатов, а именно производство этой биосерии.

Эта новость появилась во время трансляции похорон известного переводчика мексиканского регионального, которые состоялись на VFG Arena.

Через месяц после ухода Чарро де Уэнтитан вышеупомянутые телевизионные станции выпустили пресс-релиз, в котором подтвердили, что они уже работают над долгожданным аудиовизуальным проектом и для его реализации приобрели права на роман «Эль Ультимо Рей», написанный Ольга Ворнат.

«Создание этой биосерии о доне Висенте Фернандесе является одновременно привилегией и, в то же время, огромным вызовом, поскольку он является одним из самых знаковых исполнителей и кумиром мексиканской народной музыки, который своим талантом пересек границы и получил мировое признание», - говорится в заявлении.

Последний король (Фото: редакция Planeta)

Важным моментом, характеризующим информацию об этом проекте, является то, что он, по-видимому, не получил одобрения династии Фернандесов, поскольку книга Ольги Ворнат не была хорошо принята ими, поскольку в ней рассматриваются два очень деликатных вопроса: предполагаемое похищение Висенте-младшего в 1998 году и «Херардо» возможные связи с незаконным оборотом наркотиков.

«Я не могу вам ничего сказать [...] то есть, güey, давайте посмотрим, как вы хорошо говорите о том, что собираетесь сказать. Я попрошу вас выяснить. У меня хорошая мать, а кто аргентинец, чтобы говорить о моем отце и нашей семье? , я ничего не хочу знать», - заявил Алехандро Фернандес перед камерами Venga la Alegría .

Висенте Фернандес умер 12 декабря 2021 года в возрасте 81 года. Любимый певец из Уэнтитана, Гвадалахара, провел чуть более четырех месяцев в госпитализации после того, как перенес драматическое падение внутри своего дома, и во время пребывания в больнице его обнаружили на Синдром Гийена-Барре. Несмотря на усилия, переводчик мексиканского регионала покинул земной самолет, а его останки покоятся на ранчо Лос-Трес-Потриллос.

Семья Висенте Фернандеса не одобрила бы эту постановку (Фото: инстаграм/ @vicentefdzjr9)

Журналистка Ольга Ворнат опубликовала «Последний король» в конце 2021 года, когда Висенте Фернандес все еще был госпитализирован в больницу Гвадалахары, штат Халиско. После нескольких часов продажи книга превратилась в полемику из-за серии предполагаемых разоблачений, которые были сделаны о жизни певца и его родственников, в том числе возможная связь между одним из его детей и наркоторговлей.

Это не единственный проект, связанный с жизнью Чарро де Уэнтитана, потому что перед смертью семья тапатио подтвердила реализацию биосериала, в котором будут сниматься Хайме Камиль.

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