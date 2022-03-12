«Последний король» не транслируется из-за незаконного использования изображения Висенте Фернандеса

Fotografía de archivo fechada el 6 de octubre de 2019, del cantante mexicano, Vicente Fernández durante un concierto en la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Во второй половине дня 12 марта семья Фернандес объявила, что власти распорядились, чтобы Televisa не могла продолжать продвигать свой сериал El Último Rey, который они считают «незаконным» из-за неправильного использования изображения Висенте Фернандеса. По этой же причине спектакль не сможет выйти в эфир.

В заявлении, опубликованном юридической фирмой Del Toro Carazo и распространенном в социальных сетях Фернандеса, было объявлено, что они обратились к Мексиканскому институту охраны промышленной собственности (IMPI) с просьбой принять меры для использования имиджа и/или бренда Висенте Фернандеса Гомеса без необходимых разрешений.

Заявление было опубликовано 12 марта и сопровождалось доказательствами того, как Televisa использует образ Висенте Фернандеса (Фото: Instagram/ @_vicentefdez)

Шесть мер предписывают Televisa приостановить производство и продвижение биосериалов, чтобы этот или любой другой проект с участием Висенте Фернандеса ни в коем случае не передавался, а голос и изображение певца не должны использоваться никакими средствами, поскольку у них нет права или разрешения на это.

Кроме того, Марко дель Торо, адвокат семьи Ченте, объявил в том же заявлении, что 11 марта соответствующие компании были уведомлены об этих мерах, введенных IMPI и десятым гражданским судьей.

Однако как семья, так и ее представители не сомневаются в том, что телевизионная станция в Сан-Анхеле продолжает незаконно использовать образ Чарро де Уэтитана, «бросая вызов верховенству закона и властям». Если Televisa продолжит продвигать сериал и начнет его трансляцию, «действия по ответственности за такое поведение будут предприняты», говорится в письме.

Семья Фернандес может возбудить судебный иск против Ольги Ворнат за ее книгу (Фото: Instagram/ @_vicentefdez)

Сообщалось также, что если в эту субботу, 12 марта, телевизионная станция Azcarraga будет транслировать специальную программу, которую они выпустили для продвижения биосериалов, они также будут нарушать меры, транслируемые, поэтому:

В заявлении говорится, что любые СМИ могут использовать бренд Vicente Fernández, но не так, как это делает Televisa, единственной целью которого является извлечение из него прибыли.

Пабло Монтеро - это тот, кто снимается в сериале «Последний король», основанном на книге Ольги Ворнат (Capture: Windowing/YouTube)

Также упоминается, что книга Ольги Ворнат «Последний король», несанкционированная биография Висенте Фернандес, также будет иметь место предполагаемые нарушения промышленной и интеллектуальной собственности.

С другой стороны, адвокат Дель Торо заверил, что телевидение начнет производство его биосериалов с тех пор, как Висенте Фернандес боролся за свою жизнь, потому что, согласно его источникам, сериал будет транслироваться с октября 2021 года.

Это будет в понедельник, 14 марта, когда Эль-Ультимо Рей будет выпущен на канале Лас-Эстрельяс в 20:30.

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