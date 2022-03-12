«Последний король» не транслируется из-за незаконного использования изображения Висенте Фернандеса

Во второй половине дня 12 марта семья Фернандес объявила, что власти распорядились, чтобы Televisa не могла продолжать продвигать свой сериал El Último Rey, который они считают «незаконным» из-за неправильного использования изображения Висенте Фернандеса. По этой же причине спектакль не сможет выйти в эфир.
В заявлении, опубликованном юридической фирмой Del Toro Carazo и распространенном в социальных сетях Фернандеса, было объявлено, что они обратились к Мексиканскому институту охраны промышленной собственности (IMPI) с просьбой принять меры для использования имиджа и/или бренда Висенте Фернандеса Гомеса без необходимых разрешений.
Шесть мер предписывают Televisa приостановить производство и продвижение биосериалов, чтобы этот или любой другой проект с участием Висенте Фернандеса ни в коем случае не передавался, а голос и изображение певца не должны использоваться никакими средствами, поскольку у них нет права или разрешения на это.
Кроме того, Марко дель Торо, адвокат семьи Ченте, объявил в том же заявлении, что 11 марта соответствующие компании были уведомлены об этих мерах, введенных IMPI и десятым гражданским судьей.
Однако как семья, так и ее представители не сомневаются в том, что телевизионная станция в Сан-Анхеле продолжает незаконно использовать образ Чарро де Уэтитана, «бросая вызов верховенству закона и властям». Если Televisa продолжит продвигать сериал и начнет его трансляцию, «действия по ответственности за такое поведение будут предприняты», говорится в письме.
Сообщалось также, что если в эту субботу, 12 марта, телевизионная станция Azcarraga будет транслировать специальную программу, которую они выпустили для продвижения биосериалов, они также будут нарушать меры, транслируемые, поэтому:
В заявлении говорится, что любые СМИ могут использовать бренд Vicente Fernández, но не так, как это делает Televisa, единственной целью которого является извлечение из него прибыли.
Также упоминается, что книга Ольги Ворнат «Последний король», несанкционированная биография Висенте Фернандес, также будет иметь место предполагаемые нарушения промышленной и интеллектуальной собственности.
С другой стороны, адвокат Дель Торо заверил, что телевидение начнет производство его биосериалов с тех пор, как Висенте Фернандес боролся за свою жизнь, потому что, согласно его источникам, сериал будет транслироваться с октября 2021 года.
Это будет в понедельник, 14 марта, когда Эль-Ультимо Рей будет выпущен на канале Лас-Эстрельяс в 20:30.
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