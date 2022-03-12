Эмоциональное прощание с монсеньором Фернандо Малетти: «Епископ, приходской священник, серьезный отец»

До назначения Папой Франциском епископом Мерло-Морено в 2013 году Малетти был епископом епархии Барилоче с 2001 по 2013 год.

Епископ умер после нескольких месяцев госпитализации. Его останки были завуалированы в Морено.

Фернандо Карлос Малетти родился в Буэнос-Айресе 17 марта 1949 года и был рукоположен в священники 24 ноября 1973 года в соборе Буэнос-Айреса тогдашним кардиналом Хуаном Карлосом Арамбуру, архиепископом Буэнос-Айреса, согласно подобию, опубликованному агентством AICA.

Среди других пастырских назначений он был приходским священником святилища Сан-Кайетано, в районе Буэнос-Айреса Линьерс, в период с 1992 по 2001 год. В том году папа Иоанн Павел II назначил его епископом епархии Барилоче.

6 мая 2013 года Папа Франциск назначил его епископом Мерло-Морено. На епископальной конференции он был членом Социальной пастырской комиссии и епископским делегатом по низовым церковным общинам.

Ниже приводится прощальное послание Национальной комиссии по пастырскому уходу за наркоманией и наркозависимостью Аргентинской епископальной конференции.

Сегодня мы уволили хорошего человека. Сегодня умер отец Фернандо Малетти, епископ Мерло-Морено и делегат пастырского попечения нашего епископата. Наш друг.

Мы помним об этом и передаем сообщения, которые мы получили всего за два часа, в чате, в котором участвуют все те, кто дает жизнь и нервы этой пастырской заботе по всей нашей стране: пастух с запахом овец, образцовый пастух, великий человек, «спасибо за все, что вы научили нас спасению душ», «что да вознаградит Бог его щедрую преданность Божьим фаворитам», «пусть Господь примет его с распростертыми объятиями, как он сам, и продолжит сопровождать нас», «очень человеческий епископ», «как многому ты научил нас своим свидетельством о жизни», «Пусть Бог пусть он в своей славе и оттуда следит за нами», «да упокоится наш дорогой Малетти в мире на Земле без зла», «мы благодарим вас за ваше служение в качестве пастора и брата нашего пути», «Я никогда не забуду ваш простой, простой совет, я никогда не вернусь в семинарию Девото. Ваша постоянная радость, забота о самых бедных», «спасибо за все добро, которое вы сделали на этой земле, и за всю любовь, которую вы нам оставили», «нам всем нужен Малетти в наших епархиях», «такой любимый священник. Скромный, как и самый. Бог непременно примет вас с широко раскрытыми объятиями, чтобы держать вас очень крепко, как вы это сделали с нами»...

Папа Франциск приветствует епископа Фернандо Малетти

Мы можем не знать небо, таинственное путешествие туда, и у нас осталось несколько миллионов вопросов в чернильнице, но мы никогда не будем сомневаться в том, что Фернандо наверняка ждет каждого из своих друзей. Потому что для него никого не осталось. Никто. Мы все призваны к хорошему служению, к бдению в молитве, к уважению к жизни от конца до конца, разделить хлеб на простом столе, накрытом с любовью, преклонять истину без эвфемизмов, смеяться, обниматься.

Скромный, скромный, скромный. Он одевался в одежду из одежды Каритас, ему не хотелось заморачиваться лишними заказами или лишними требованиями, он выбрал самую простую вещь, если этого достаточно. Сначала в утренней молитве и в последнюю очередь, чтобы поднять стол общественного празднования. Готов служить Богу, как говорится в песне: «Даже если я не понимаю, я говорю «да».

Спасибо за жизнь, дорогой отец Фернандо.

Вы воссоединитесь с отцом Мелитоном и многими другими друзьями.

По эту сторону реки находятся те из нас, кто знал, как наводить мосты с вами, те, кто надеется последовать вашему свидетельству об апостольском мужестве, те из нас, кто путешествует с вами на миссии в коллективе, автомобиле, самолете и теперь продолжает путешествие, уверенные в надежде, которая не разочарует.

Сегодня мы уволили хорошего человека.

Национальная комиссия по пастырской заботе о наркомании и наркозависимости увольняет вас объятиями, которые достигают вечности.

«ЕПИСКОП, ПРИХОДСКОЙ СВЯЩЕННИК, СЕРЬЕЗНЫЙ ОТЕЦ»

Далее следует проповедь отца Пепе ди Паолы на мессе в приходе Сан-Хуан-Боско в Баррио-ла-Каркова, Сан-Мартин, провинция Буэнос-Айрес.

Дорогие друзья, присутствующие и те, кто следит за этой мессой в социальных сетях:

Сегодня у нас есть специальная месса для Фернандо Малетти, нашего друга, отца, который всегда сопровождал различные общины, которые у него были от семинарии до Сан-Кайетано и других приходов в Буэнос-Айресе, в епархиях, где он был внутри страны, а теперь и в Мерло-Морено.

Он был отцом, который сопровождал его, он отошел от своего достоинства, чтобы быть ближе к тем, кому Церковь доверила его. Поэтому он посещал каждую деревню, каждый приход, он посещал каждого семинариста в качестве своего начальника с необычайной самоотдачей. Те из нас, кто присутствовал на его рукоположении в качестве епископа, помнят радость, которую испытывали все священники, потому что, я думаю, он был самым популярным епископом среди священников, потому что мы действительно чувствовали, что кто-то, кто представлял нас, будет епископом, в то время, Барилоче.

Отец Пепе ди Паола на мессе покойного епископа Фернандо Малетти

Сегодня мы помним из Комиссии по зависимостям, что в течение 6 лет он сопровождал нас и был отцом и пастором, которые заботились обо всех: он позволял работать, поощрял работу и творчество, слушал различные встречи, которые у нас были, он также навещал того, кто просил его, слушал и направлял тех, кто пошел с каким-то предложением. Пастор, который очень ценен для нас.

Сегодня мы говорим, увидимся позже. Мы знаем, что это было впереди, и в стиле Maletti мы наверняка придумали бы шутку по пути. Мы знаем, что хороший юмор, тот хороший характер, который он имел с нами и со всеми, были частью его мудрости о том, как смотреть на жизнь. Он нигде не скрывался: я помню его, когда я был епископом Барилоче, который был с коренными народами, в Большом Буэнос-Айресе он был с народными и общественными движениями. Тот, кто был настоящим епископом, был настоящим приходским священником, был настоящим отцом.

Вот почему сегодня мы прощаемся, благодарим его за все, чему мы могли научиться с ним, за его преданность делу, его компанию, его любовь. Он был таким отцом, который заставлял всех участвовать в различных встречах и встречах, мы чувствовали, что есть отец для этой большой семьи, которая является Комиссией по зависимостям, которая у нас есть в Аргентинской церкви.

Да благословит его Бог и что с небес он отметит нас своей улыбкой, своим добрым характером путь, по которому мы должны идти. Он, несомненно, уже с Богом, и с небес он будет тем, кто будет служить посредником для наших просьб и намерений.

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