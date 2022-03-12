Электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции было частично восстановлено

FILE PHOTO: A general view shows the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant in Chernobyl, Ukraine November 22, 2018. Picture taken November 22, 2018. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, что электричество на Чернобыльской атомной электростанции было частично восстановлено после полного отключения 9 марта.

Как поясняет МАГАТЭ в заявлении, работы, начатые в ночь на 10 марта «Укрэнерго», позволили бы отремонтировать часть электростанции. Несмотря на это, электроэнергия вне площадки все равно не будет работать, что указывает на то, что «в других местах все еще есть повреждения».

«Аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное питание объекта с 9 марта, и украинский регулятор сообщил, что на объект было подано дополнительное топливо. Однако по-прежнему важно починить линии электропередач как можно скорее», — пояснили в агентстве.

Проблемы управления Чернобыльской атомной электростанцией усугубляются потерей связи между «Укрэнерго» и объектом, и поэтому МАГАТЭ не может быть предоставлено никакой информации о радиологическом контроле объекта.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, что работы, начатые в ночь на 10 марта, позволили бы отремонтировать часть станции

Украинская энергетическая компания заверила МАГАТЭ, что ремонтные работы продолжатся «несмотря на сложную ситуацию» за пределами атомной электростанции. Однако персонал Чернобыльской атомной электростанции, состоящий из 211 техников и охранников, живет на объекте уже более двух недель.

Эта озабоченность усугубляется наличием продовольствия у людей, работающих на станции, поскольку запасы сокращаются, как пояснила МАГАТЭ украинская энергетическая компания.

Украинские власти заверили 9 марта, что линии электропередач атомной электростанции были повреждены российскими бомбардировками, поэтому электропитание для охлаждения стержней реактора пришлось временно отключить

Несмотря на это, МАГАТЭ заверило, что это не создает угрозы безопасности, поскольку аварийные генераторы обеспечивают электроэнергией на месте.

По данным украинских спецслужб, Россия готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы создать «техногенную катастрофу», которая может иметь последствия по всей Европе и еще больше обострить военный конфликт.

Стратегия армии вторжения направлена на то, чтобы обвинить Киев, говорится в недавно обновленном докладе. «Подконтрольный России завод планирует создать техногенную катастрофу, поэтому оккупанты попытаются переложить ответственность на Украину», - говорится в сообщении, которое цитирует Daily Mail.

(С информацией от Europa Press)

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