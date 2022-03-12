Испытание «Коробка»: Омега в роли феникса вновь всплыла и объявила матч-реванш другим командам

В эту пятницу, 11 марта, в «Вызове коробки» Caracol Televisión был представлен новый эпизод, в котором зрители наблюдали за рукопашным соревнованием между претендентами в соревновании, которое проверило стратегические способности конкурентов. Победитель был только один, поэтому его участники должны были показать лучшие из них, чтобы получить заветный приз.

С развитием соревнований и вынесением первого суждения на их тела, вызывающие начали черпать силы там, где их нет, несмотря на отсутствие еды и удобств, кроме того, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу скорейшего выхода из испытания.

«Неизбежно испытывать много грусти, разочарования, почему это происходит с нами? Почему, если бы мы так стремились, столько сил? , я многое оставил, потому что был здесь, я уволился с работы и возвращаюсь так быстро меня пугает, что я чувствую себя пустым каждый раз, когда я думаю об этом», — говорит Кароль, член команды Гамма, который носит один из ужасных жилетов.

Предыдущее соревнование оставило двух осужденных команды «Гамма», которые после двух столкновений в боксах все еще не подняли триумфальные флаги, Брайан был допрошен, чтобы выяснить, как они столкнулись с этой трудностью:

«На самом деле мы этого не ожидали, мы сильны и сталкиваемся со всем этим, потому что в этом суть Вызова, мы не потеряли веру, и они еще не отняли у нас самое главное — это наша жажда побед, мы все еще целы, они не разрушили нас», — сказал дерзкий.

Эмили говорила о трудностях, связанных с постоянным надеванием жилета. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

Пришло время столкнуться с новой задачей по сохранению всех преимуществ еды, кроватей, доступа в тренажерный зал, бассейн, ванную комнату и даже предметы личной гигиены, когда прозвучала тревога Андреа Серна, чтобы позвонить на арену красных ящиков.

Прежде чем прибыть на место противостояния между командами, каждая из них предложила стратегии, необходимые для победы над соперниками; для дома Омега они предпочли проанализировать, кого каждая группа отправит, чтобы отправить более сильного. Альфа анализировал каждый элемент своей одежды, чтобы другие не воспользовались им, потому что бета-ловкость на этот раз была первостепенной, а в Gamma отсутствие туалета и ванной было ключевым, когда дело дошло до введения оппонентов в заблуждение запахом тела.

Соревнование было разработано следующим образом со всеми полными командами в вышеупомянутом красном поле:

Один член команды бросал мяч на арену, и там его товарищи по команде должны были восстановить его, чтобы забить его в корзину, соответствующую каждой из команд. Команда, которая впервые набрала пять очков в первом цикле, осталась со всеми удобствами. Во втором раунде, начиная с нуля на табло, они боролись за второе место и решили сохранить одно из преимуществ.

Соревнование в красном ящике рукопашного боя между каждым из претендентов, чтобы остаться с комфортом. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

Во главе женщин Омега взяла первое очко в рукопашном противостоянии. Но не все было написано до этого момента, следующим пунктом также командовали женщины, которые на этот раз пошли на бету. Второй результат для Omega получил от Criollo, а также третье очко для той же команды с корзиной Criollo, оставив команду rosé на вершине списка.

Omega празднует триумф в конкурсе приговоров и пособий. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

Четвертое и пятое очки для Omega были исполнены Оссой, капитаном команды, который причинил страдания другим соперникам. Во втором матче оставшихся трех команд «Альфа» опередила «Бету» и «Гамму», воспользовавшись удобными спальными кроватями.

Наконец, Омега решила, что Бето, член Альфы и Эмили де Гамма, сохранит жилеты для вынесения приговора.

Омега осудила Эмили де Гамма и Бето де Альфа. Взято из канала Каракол в прямом эфире.

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