Бельгийский стандарт Льежа переходит в собственность 777 Partners

Liège Standard официально объявил о приобретении американского инвестиционного фонда 777 Partners, который уже владеет итальянским клубом Генуя, согласно заявлению, опубликованному в пятницу незадолго до полуночи бельгийским клубом.

«Подписание протокола о соглашении об уступке осуществляется, и заключение поручения, в принципе, состоится через несколько недель в соответствии с обычной процедурой», - говорится в коммюнике.

Бельгийский клуб Pro League в разгар результатов (13-е место в таблице) и экономического кризиса искал новых инвесторов.

Нынешний владелец и президент в течение семи лет бельгийский бизнесмен Брунон Венанци решил уйти в отставку.

По данным нескольких бельгийских СМИ в эту субботу, сумма приобретения вырастет до 55 миллионов евро (около 60 миллионов долларов).

777 Partners также владеет частью испанского футбольного клуба «Севилья».

бнл/чк/каждый