Пробуждение Бургоса проверяет реакцию лидера

Бургос, 12 марта Эреда Сан Пабло Бургос, который имеет три победы подряд в Лиге Эндеса, которые позволили ему выйти из мест понижения, завтра на Колизее протестирует лидера, Реал Мадрид, который отреагировал на его негативную полосу в последние недели агонизирующей Евролигой победа над Армани Милан. Бургос, у которого есть только прецедент триумфов против команды Пабло Ласо, который вышел из титульного боя в сезоне пандемии, решился турниром в «пузыре» Валенсии, переживают лучший момент сезона, как с точки зрения игры, так и с точки зрения результатов. Даже тренер Пако Олмос, который, кажется, уже формирует свой стиль, сможет использовать весь свой состав, за исключением словенского международного разыгрывающего Але Николича, который, предположительно, пропустит остаток сезона из-за травмы бедра. Атмосфера, которая ожидается в Колизее, является прекрасной атмосферой, поскольку это будет первая возможность за несколько месяцев, когда будет разрешена вся вместимость места проведения в Бургосе, что позволяет предполагать, что будет достигнута полная пропускная способность. Местные жители сделали шаг вперед в своей уверенности, одержав две победы подряд на выезде в Севилье, против прямого соперника за то, что он остался в роли Реала Бетиса, и в прошлую среду в Мурсии перед откровением Кубка дель Рей, к которому присоединилась предыдущая победа на их собственной земле, после двух овертаймов против Сурне Бильбао Баскет.